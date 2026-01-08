Garbo sa Palanas: Basud Mangrove Park

Ang Lungsod sa Palanas, Masbate, usa ka dapit nga puno sa mga handumanan alang kanako, kay dinhi natawo ang akong amahan. Kaniadto, sakop pa kini sa Lungsod sa Dimasalang, apan karon, ang Palanas ug Dimasalang nagbarog isip managlahi nang mga lungsod nga nahimutang sa habagatan sa Masbate City, ang ulohang siyudad sa lalawigan.
Nahimutang ang Palanas sa sidlakang baybayon sa Masbate, nag-atubang sa mga isla sa Samar ug Leyte. Tungod sa iyang nahimutangan, daghang mga taga-isla sa Samar ang moanhi aron mobaligya sa ilang mga abot ug mamalit sa mga panginahanglanon.
Sama sa daghang mga dapit sa Masbate, ang Palanas dunay maanindot nga puti nga kabaybayunan nga angay kaayong kaliguan, ilabi na kon ting-init. Bisan pa man nga ang mga resort dinhi dili kaayo luho itandi sa uban, ang natural nga katahom sa baybayon maoy tinuod nga bituon kay tin-aw ang tubig ug puti ang balas.
Apan dili lang kutob sa balas ug dagat ang katahom sa Palanas. Ania usab ang mga bakhaw o mangrove nga naghatag og kinabuhi sa daghang matang sa mga isda ug langgam. Usa niini mao ang Palanas Basud Mangrove Park, maanindot nga istruktura nga nahimong simbolo sa garbo sa lungsod.
Karon, ang mangrove park usa na sa mga paboritong suruyonan ug angay ilakip sa bucket list sa biyahidor. Sayon ra kaayo kini duawon kay nahimutang ra daplin sa national highway; kon gikan ka sa Masbate City, makita ra kini sa wala nga bahin, duol ra gyud sa sentro sa lungsod.
Lahi sa ubang mga mangrove park tungod kay kongkreto ang mga agianan, busa luwas ug komportable ang paglakaw. Apan aron mapreserbar ang kalinaw ug kaluwasan sa tanan, adunay mga lagda nga gihimo ang lokal nga kagamhanan. Gitugot ang pagdala og binuhi sama sa iro, apan kinahanglan magsul-ob kini og diaper. Gidili usab ang pag-skating, pagbiseklita, ug labi na ang pag-inom og ilimnong makahubog sulod sa parke.
Samtang maglakaw ka sa sulod, imong madungog ang mananoy nga awit sa mga langgam nga gidungan sa hinay nga paghapuhap sa bugnaw nga hangin. Kon taob ang dagat, makita nimo ang mga isdang naglangoy sa taliwala sa mga gamot sa bakhaw. Maanindot usab ang panan-aw sa lapad nga kadagatan, diin sa halayo, malantaw ang pipila ka bahin sa Samar.
Romantiko ang palibot sa lugar. Sa among pag-abot, pipila ka mga manag-uyab ang malinawon nga naglingkod, nagtan-aw sa talan-awon samtang gitagamtam ang kahilom, maorag ang madungog mao lang ang pitik sa ilang tagsa-tagsa ka kasingkasing.
Ang labing angay nga oras sa pagduaw mao ang sayo sa kabuntagon ug sa dayon nang sawop sa adlaw, aron malikayan ang kainit.
Busa, kon moduaw ka sa Masbate, ayaw kalimti ang paghapit sa Palanas. Tugoti ang imong kaugalingon nga makasaksi ug makasud-ong sa iyang talagsaon nga kaanindot. Sa pagkakaron, libre pa ang pagsulod, usa ka regalo sa kinaiyahan nga andam ipaambit sa tanan. /