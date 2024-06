Garcia: Andam na ang tanan sa Palaro

Ang mga pagpangandam sa Palarong Pambansa 2024 nahuman na ug andam na ang Dakbayan sa pag-abi-abi sa mga bisita, matod sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo.

Sa press conference niadtong Biyernes, Hunyo 28, 2024, si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug ubang mga opisyal niingon nga nakatakda na ang tanan.

“We are all very much prepared...All systems are go, we are very much prepared and we will make sure that all the preparations will lead to the success of Palaro,” matod ni Garcia.

“We are all very much prepared...All systems are go, we are very much prepared and we will make sure that all the preparations will lead to the success of Palaro,” matod ni Garcia.

Gipanawagan ni Garcia ang tanan aron makab-ot ang kalampusan.

“The essential thing in Cebu that is needed is to work as a team,” matod ni Garcia.

Matod niya nga iya nang gipagikan ang mga security enforcer sa Palaro sayo niadtong Biyernes.

Kauban niya atol sa sendoff ceremony ang Philippine National Police (PNP), Coast Guard, Armed Forces of the Philippines (AFP), Task Force Kasaligan, auxiliary forces, disaster office, ug Cebu City Transportation Office (CCTO) personnel, ug uban pa.

Tungod kay kapin sa 12,000 ka mga atleta ang gipaabot nga moabot sa Sugbo, wa pay labot ang mga opisyal sa sports, VIP, ug mga pamilya, kinahanglang hugtan sab ang seguridad.

Si Garcia niingon nga iyang gipadala ang mga enforcer sa gubat batok sa kriminalidad.

Matod niya nga iyang gihatagan og gibug-aton ang mga enforcer nga “ipadayon ang kalinaw sa Sugbo.”

Si Adolf Aguilar, Cebu City assistant School Division superintendent, nidugang nga atol sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA), zero percent ang crime rate nga nalambigit sa maong kalihukan.

Ang pangangkon ni Garcia sa kaandam gipaluyohan ni manlalaban Kimberly Esmeña, pangulo sa Local School Board, nga nagkanayon nga dili pa mahuman ang pagpangandam hangtod nga mahuman kini.

Ang iyang gipasabot mao nga ang pagpangandam himuon bisan sa panahon sa Palaro.

Si Tomas Pastor, hepe sa Education Support Services sa Rehiyon 7, nitambong usab atol sa press conference ug niuyon nga andam na ang dakbayan sa Sugbo. “Since everything is ready, all we have to do is pray,” ni Pastor.

Gipadayag ni Pastor nga nagpaabot na sila sa oras kon kanus-a magsugod ang Palaro.

Dugang ni Aguilar nga ang matag kalihukan sa Palaro bukas sa tanan. Hinuon, ang gidaghanon sa mga tumatan-aw ubos sa kapasidad sa pasilidad, matod ni Aguilar. / JPS