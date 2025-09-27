Garcia: Ang Kaimportante sa Pagsulat sa Binisayang Sinugbuanon

Ang Binisayang Sinugbuanon, sinultian sa kapin sa 20 milyon ka tawo sa Pilipinas, dili lamang usa ka pamaagi sa komunikasyon. Usa usab kini ka bahin sa atong pagkatawo, katilingban, kasaysayan, ug kultura.
Ang Binisayang Sinugbuanon, atubangan sa paspas kaayo nga pag-uswag sa globalisasyon ug teknolohiya, kinahanglan nato’ng ampingan aron dili kini mawala o mahanaw. Pinaagi sa makanunayong paggamit niini sa pamantalaan ug internet, mapadayon ug mapalambo nato ang Binisaya aron magamit gihapon kini sa umaabot nga mga henerasyon.
Daghan ang mga tradisyon sa atong pinulongan, sama sa mga sugilanon, panultihon, ug balak, nga nagpakita sa atong mga gituohan ug panan-aw sa kinabuhi. Apan kon ang pasangyaw pinaagi lamang sa pulong ang atong gamiton, posible nga kini mawala ug makalimtan.
Kon atong isulat ang atong mga istorya, magpabilin kini hangtod sa umaabot. Pinaagi sa literatura, kasaysayan, ug edukasyon, mahalinan ug bili ang Binisayang Sinugbuanon. Kini maghatag og inspirasyon sa kabatan-unan aron masabtan ug ipasigarbo nila ang atong pinulongan.
Ang teknolohiya, sama sa social media, blogs, ug e-books, ingon man ang pagpatik niini sa pamantalaan, makatabang usab sa lapad nga pagpakaylap sa Binisayang Sinugbuanon.
Bisan pa, aduna gihapon kitay mga hagit. Daghang mga tawo mopabor og Iningles kay kini man ang gigamit sa eskwelahan ug trabaho. Tungod sa urbanisasyon ug pagbalhinbalhin og lugar nga kapuy-an, usahay makalimtan nato ang Sinugbuanong Binisaya. Mao nga kinahanglan magtinabangay kita sa paghimo og mga lakang nga gitumong alang sa preserbasyon ug pagpalambo sa atong pinulongan nga atong namat-an. Ang mga manunulat kinahanglan maghimo og makalingaw nga mga istorya aron maengganyo ang kabatan-onan.
Ang pagpanalipod sa Sinugbuanong Binisaya wala nagpasabot nga kita batok sa kalambuan. Ang pinulongan nagsalamin kon kinsa kita. Ang pagkawala niini nagpasabot usab sa pagwagtang sa atong lumad ug talagsaong panghunahuna, pagpakigdait, ug pagkahiusa.
Pinaagi sa pagsulat ug teknolohiya, mahimo nato mapadayon nga buhi ug magamit sa adlaw-adlaw ang Sinugbuanong Binisaya. Ang matag sinulat, balak, ug online post usa ka dako nga tabang sa pagpalig-on sa atong kultura.