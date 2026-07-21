Garcia, Benn diriyot magsukmagay sa presscon

Layu-layo pa ang ilang away apan diriyot na magkasinukmagay sila si World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Ryan Garcia ug mandatory challenger British Conor Benn ning bag-uhay lang.
Nahitabo kini atol sa kickoff press conference sa Fanatics Fest sa New York City diin naglinabayay og makainsulto ug mainitong mga pulong ang duha ka mga boksidor.
Sa opening remarks pa lang, nadilaab na ang mga gipanulti ni Benn kabahin kang Garcia, kinsa iyang gihulagway nga mura’g bata nga spoiled brat ug usa ka social media influencer.
“I’m not really too concerned about this little influencer to my right. He ain’t a fighter,” matod ni Benn.
Gitubag kini ni Garcia pinaagi sa pagsaway sa rekord ni Benn. Matod ni Garcia nga ang mga gipangpilde ni Benn pulos na edaran nga mga boksidor.
Ang ilang pag-insultohay diriyot niresulta sa panagsukmagay kon wala pa sila giuwang sa promoter nga si Zuffa Boxing CEO Dana White.
Basi niini, seguradong grabeng binukbokay ang mahitabo sa higayon nga mag-abot na ang duha ka mga boksidor ibabaw sa ring karong Septiyembre 12, 2026, sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.
Si Garcia adunay 25-2, 20KOs nga rekord samtang si Benn adunay 25-1, 14KOs nga baraha. / Gikan sa wires