Nagbinayluay og pamahayag sila si Cebu 3rd District Rep. Karen Garcia ug Cebu Province Health Consultant Elisse Nicole Catalan bahin sa kamatayon ug reklamo sa pag-atiman sa mga pasyente sa Barili District Hospital nga gidumala sa Kapitolyo.
Gipadayag ni Garcia ang panginahanglan nga paminawon ang mga nagbangutan nga pamilya samtang gidepensahan ni Catalan ang mga kawani ug serbisyo sa maong tambalanan.
Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Nobiyembre 19, 2026, nanawagan si Garcia sa Integrated Provincial Health Office (Ipho) nga dalion ang imbestigasyon sa kamatayon sa usa ka inahan nga dunay placenta previa ug sa iyang wala pa mahimugso nga anak.
Kini laing kamatayon sa usa ka bag-ong natawo nga masuso, ug ang reklamo sa usa ka pasyente nga gibalibaran sa pagpa-admit human sa cut-off time ug nakasugat og kakuwang sa complete blood count (CBC) ug uban pang serbisyo sa laboratoryo.
Ang maong kontrobersiya nunot sa kamatayon sa 24-anyos nga si Angelle Fe Isugan ug sa iyang anak niadtong Nobiyembre 4 sa Barili District Hospital sa wala pa unta ibalhin sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Carcar.
Sa taho sa SunStar Cebu niadtong Nobiyembre 17, nibutyag ang Provincial Health Office (PHO) nga nagtigom na sila og mga medical record ug incident report aron masuta kon gisunod ba ang mga protocol sa ospital.
Matod ni PHO Officer I Dr. Jenina Canoy, gisunod sa mga doktor sa Barili ang mga instruksyon gikan sa obstetrics and gynecology specialist sa Carcar hospital sa pag-atiman sa kaso ni Isugan.
Isip tubag kang Garcia, nag-post si Catalan sa iyang Facebook page sa samang adlaw diin nipresentar siya og mga numero nga nagpakita sa kalambuan sa mga kawani ug serbisyo.
Matod niya, nisaka ang gidaghanon sa mga kawani sa ospital gikan sa 58 ngadto na sa 115 ubos sa kasamtangang administrasyon sa probinsiya.
Gikan sa Enero hangtod Septiyembre 2026, nakatala ang tambalanan og 25,212 ka mga admission ug konsultasyon.
Nahimo na sab nga 24-oras ang operasyon sa laboratoryo niini ug nakahimo na og 4,960 ka mga test hangtod niadtong Nobiyembre 15.
Apan giangkon ni Catalan nga niabot na sa 124 porsiyento ang inpatient bed utilization ug 230 porsiyento ang emergency room utilization sa kapasidad sa ospital.
Gibutyag sab ni Catalan nga wala makadawat ang ospital og pundo sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients (Maifip) sukad niadtong Septiyembre 2025 ug nanawagan kang Garcia nga motabang sa pagtubag sa kakuwang sa pundo.
“Congresswoman, this is your district, too,” dugang ni Catalan.
Giklaro ni Garcia nga ang iyang kabalaka dili bahin sa mga statistics sa ospital, kondili bahin sa mga pamilya nga nangayo og tubag sa kamatayon ug posibleng kakuwang sa pag-atiman sa mga pasyente.
Gibarugan sab niya nga ang iyang buhatan naghatag og tabang sa mga pasyente ug pamilya, lakip na niadtong gawas sa iyang distrito, ug niingon nga ang isyu sa Maifip dili angay makabalda sa pagtagad sa mga reklamo bahin sa pag-atiman sa pasyente.
“These have nothing to do with Maifip,” matod niya.
Samtang, nanawagan si Barili Mayor Pablo John “John-John” Garcia IV sa Ipho ug sa kagamhanan sa probinsiya nga mohimo og makuti, patas, ug transparent nga imbestigasyon sa maong mga insidente.
Giklaro sab niya nga ang kagamhanan sa lungsod nagdumala sa lahi nga tambalanan, ang Marlon F. Garcia Infirmary, nga nagtanyag og laboratory examination, X-ray, ultrasound, ug 2D echocardiography.
“Every patient deserves proper attention, every family deserves to be heard, and every concern deserves a fair and serious response,” matod sa mayor.
Wala pa malakip sa mga pamahayag sa mga opisyal ang resulta sa imbestigasyon sa Ipho. / CDF