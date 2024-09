Garcia: Dakbayan maoy moduma sa Sinulog Festival

Taliwala sa mga debate kon asa ipahigayon ang Sinulog 2025, si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga ang Cebu City Government niinsister nga maoy moorganisar sa labing dakong tinuig nga festival sa Sugbo, dili ang Sinulog Foundation Inc. (SFI).

Si Garcia niingon nga ang Cebu City Government maoy nagdumala sa kadaghanan sa mga preparasyon sa festival, apil na ang mga panalapi niini sukad pa niadto.

Si Garcia niingon nga nakigkita na siya kang SFI Executive Director Elmer “Jojo” Labella.

“I wanted to see where we are, where we were at last year and if there are still funds, etcetera. Where we are and where will we go,” matod ni Garcia sa interview niadtong Biyernes, Septiyembre 6, 2024.

Siya niingon nga ang pagsugod sa pagpangandam sayo sa Septiyembre mahinungdanon sa umaabot nga budgeting season diin ang Cebu City Government gikatakdang mosugyot sa ilang 2025 annual budget.

“So, we have to prioritize how much subsidy the City will give to the Sinulog Foundation for the celebration of our Sinulog festivities,” matod ni Garcia.

Gawas sa subsidy nga mada­wat sa SFI gikan sa City Government, ang foundation gimandoan usab sa pagpangayo og sponsorship gikan sa mga benefactors aron makatabang sa pagtigom og pundo alang sa maong kalihukan.

Si Garcia niingon nga ang pagpangandam alang sa sponsorship packages kinahanglang himuon sa labing sayo nga panahon.

“We are looking first at the expenses and potential revenue sources for the Sinulog,” dugang sa acting mayor.

Ang SFI usa ka non-government organization nga nagpadagan sa kapistahan sa Sinulog uban sa suporta sa City Government.

Ang Sinulog Festival ipahigayon sa ikatulong Domingo sa Enero matag tuig.

SFI

Gikutlo ang usa ka kolum ni Atty. Francisco Malilong, si Garcia niingon nga ang Articles of Incorporation sa SFI wala maghisgot nga ang foundation maoy modumala sa pagpangandam sa Sinulog Festival ug pag-host sa maong kalihukan.

“(It’s mandate is) very broad. It is just for unity,” matod ni Garcia.

Gitumbok sa Acting Mayor nga latas sa katuigan, gipasiugda sa City Government ang mga plano alang sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahapsay, pagpagaan sa sitwasyon sa trapiko, pagsiguro sa medikal ug emerhensya nga mga contingencies ug pagpreserbar sa kalimpyo sa matag Sinulog Festival.

“I have already said this. Let us not fight; but instead, help each other because from the very beginning, the Sinulog celebration is a time to venerate and it is an offering to Señor Sto. Niño,” dugang ni Garcia.

VENUE

Ang 2025 nga pagpangandam sa Sinulog lakip na ang venue niini nagpabiling limbo human gisukwahi sa Acting Mayor ang naunang pamahayag ni preventively suspended Mayor Michael Rama nga ipahigayon na usab ang kapistahan sa South Road Properties (SRP).

Si Garcia nipahibawo niadtong Agusto 2024 nga ang venue sa Sinulog 2025 ibalik sa Cebu City Sports Center (CCSC) nga maoy naandang venue sa Sinulog grand parade hangtod sa 2019.

Si Rama, kinsa kasamtangang nagsilbi og unom ka buwan nga preventive suspension sukad niadtong Mayo 2024, niingon kang Garcia nga dili mohimo og mga plano alang sa kapistahan tungod kay ang SFI, diin si Rama maoy pangulo, maoy nagdumala sa pagpangandam sa Sinulog matag tuig.

Si Rama sa ulahi nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Septiyembre 4 nga wala siya’y problema nga makigtambayayong kang Garcia alang sa Sinulog 2025 festival apan nitataw nga ang SFI maoy mangunay sa pagpangandam.

Dugang ni Rama nga kon wala ang suporta sa City Government, maglisod ang SFI sa pag-host sa festival. / EHP