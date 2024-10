Garcia-Daluz III tandem silyado na

Niduso si Cebu City acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa iyang certificate of candidacy (COC) alang sa pagka mayor sa dakbayan ubos sa Kusug-Panaghiusa coalition atol sa katapusang adlaw sa filing sa Martes, Oktubre 8, 2024.

Nisaad nga mohimo pa kini og dugang kahigayunan sa mga residente niini aron mapalambo ang ilang kalidad sa kinabuhi.

Si Garcia ug ang iyang running mate nga si Joey Daluz niabot sa buhatan sa Commission on Elections (Comelec) sa Dakbayan sa Sugbo alas 10:45 sa buntag ug niduso sa ilang COC uban sa line-up sa 16 ka mga kandidato sa pagka konsehal nga naglakip sa unom ka mga incumbent.

“I am both honored and humbled to officially run as mayor and seek the mandate of the beloved citizens of Cebu City,” matod ni Garcia atubangan sa dili mominos 3,000 ka supporters nga naghugyaw alang sa mga kandidato ubos sa Kusug-Panaghiusa coalition human sa pag-file sa ilang COCs.

Si Garcia maoy acting chief executive sa dakbayan sukad niadtong Mayo nunot sa unom ka buwan nga preventive suspension ni Mayor Mike Rama sa Office of the Ombudsman tungod sa kapakyas pagbayad sa sweldo sa upat ka mga empleyado sa City Hall.

Gidayeg siya sa iyang mga konstituwente isip "action mayor" tungod sa iyang makita nga mga nahimo bisan pa sa iyang mubo nga paglingkod isip amahan sa Dakbayan sa Sugbo, lakip niini ang paghuman sa Guba Community Hospital ug sa Apas Super Family Health Center nga wala mahuman sulod sa daghang katuigan hangtod nga iyang gipulihan ug gipabalik ang mga proyekto sa hingpit nga paglihok.

Giaprobahan ni Garcia ang pagpalit og mga sakyanan sa kapulisan—usa ka hangyo nga dugay nang nagpaabot—sa dihang siya ang nagdumala sa Dakbayan sa Sugbo sa tinguha nga mapalig-on ang kalinaw ug kahusay.

Ang 47-anyos nga Garcia, ang kinamanghuran nga kandidato sa four-way fight, maoy bise mayor ug running mate ni Rama niadtong 2022.

Nibarog siya sa hagit ug malampusong nakahatag og kalig-on sa nagkurog nga lokal nga kagamhanan ug polarized community.

Ang full line-up sa mga konsehal nga nidagan ubos sa Kusug-Panaghiusa coalition ticket nalakip ni Jun Alcover, Joel Garganera ug Jaypee Labella gikan sa north district ug James Cuenco, Rey Gealon, ug Renato “Junjun” Osmeña gikan sa south.

Mikompleto sa ilang line-up mao sila si Glena Bontuyan, Harold Go, Maria Ailien Guardo, RJ Osmeña, Winston Pepito sa north district ug Pie Abella, Opel Abellanosa, Jeson Guardo, Eugene Labella and Dave Tumulak sa south district. / JPS