Garcia: Desisyon iya sa mayors, choreographers

Ang desisyon sa di pagsayaw ni bisan usa nga contingent sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan sa grand parade ug grand showdown sa Sinulog 2024 iyaha sa mga mayor ug choreographers atol sa usa ka tigom niadtong Disyembre 28, 2023.

Kini maoy giklaro ni Garcia atol sa live press conference niini sa Enero 3, 2024 nga gisibya sa Sugbo News, human sa nanggawas nga mga taho nga iyang gidid-an ang winning contingents sa pagsayaw sa South Road Properties (SRP) sa Enero 21.

Si Garcia niklaro nga ang iyang desisyon nga dili pasayawon sa SRP ang contingents naggumikan sa daan na nga hangyo sa mga choreographer ug sentimento sa mga mayor sa lalawigan sa Sugbo tungod sa risgo sa seguridad ug panglawas sa mga performer, ilabi na sa di matag-an nga kahimtang sa panahon.

Ilang nasabutan nga moapil sa mga kalihukan sa Sinulog 2024 apan ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC) ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan sa Enero 14, 2023.

Asoy sa gobernador nga ang pagpahigayon sa Sinulog sa Kabataan sa lalawigan sa CCSC ingon man ang nasabutan nga petsa, daan na nga naplastar sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo.

Kini nga option gi-offer ngadto sa Kapitolyo aron mahatagan og “win-win” solution ang mga yangungo sa mga choreographers ug kabalaka sa kadagkoan sa mga LGU.

Sa wa pa makab-ot ang hukom, dunay sugyot nga moapil ang Lalawigan, apan sa CCSC ipahigayon ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan.

“...they went to me si Red (Cebu Province Board Member) and Cebu City Tourism officer nag-estorya sila. They came to me and suggested nga Gov., how about Abellana? Ari ta mo join sa Kabataan sa Lalawigan and you know what was my first reaction? Salamat Sto. Niño kay nakapangita ra gihapon og paagi,” matod ni Garcia.

Sa Disyembre 29, 2023 nga tigom nga gitambungan ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, daan na nga nagkahiusa ang mga mayor ug ang tanang choreographers nga paborable kanila nga mosayaw sa CCSC, di sa SRP.

Sa wala pa ang labing unang Sinulog sa SRP niadtong 2023, daan na nga naghiusa ang kadagkoan sa lalawigan nga dili nila pasayawon ang ilang mga contingent sa naasoy’ng venue. Susamang sentimento usab ang ilang gibitbit atol sa unang coordination meeting sa ika-duhang tuig nga pagpahigayon sa Sinulog sa SRP.

Atol sa ika-duhang coordination meeting sa Enero 2, 2024 nga gitambungan ni Konsehal Jocelyn Pesquera ug Bise Mayor Garcia, gipahibawo sa gobernador nga dili mosayaw ang mga mananaug nga contingents sa Sinulog sa Kabataan sa SRP dihang nangutana si Pesquera kalabot niini.

Dihang nakadungog ang mga mayor ug choreographers sa tubag ni Garcia nga di mahimo, namakpak sila timaan sa ilang suporta sumala sa sayo na nilang nasabutan.

PINANSYAL

Subay niini, ang Kagamhanan sa Probinsya nitanyag usab og pinansyal nga abag nga moabot sa di momenos P40 milyunes alang sa premyo, wala pa’y labot ang pagpaayo ug pagplastar sa CCSC.

Gipasabot ni Garcia nga dili karon panahon sa pagbinahinay ug pagbinatukay, angay nga maghiusa ug magtinabangay alang sa usa’ng tinguha sa pagsaulog sa kapistahan sa Balaang Bata. “...there is really no need kay nasulbad, nasulbad na nato. Its a win-win solution. I cannot force our mayors to dance and I will not take the responsibility. I cannot force them nga apil mo didto. I gave the decision to them but insofar as the Lalawigan is concerned nga kita tanan ang nilihok for the subsidies.. We are fixing the grandstand we are helping as much as we can sa Cebu City. Unya ang inyong gipangita kon asa mi paawayon?,” dugang ni Garcia.