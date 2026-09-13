Garcia gipakamang si Conor Benn

Nadepensahan sa Amerikano nga si Ryan Garcia ang iyang World Boxing Council (WBC) welterweight nga bakos sa iyang pagdominar kang Conor Benn didto sa Las Vegas niadtong Dominggo, Septiyembre 13, 2026 (PH time).
Nipagawas og kusog nga right punch si Garcia nga niigo sa suwang ni Benn ug nipatumba niini sa 45 segudos pa lang sa second round.
Nagpauwan dayon si Garcia og mga kumo nga maoy nakaaghat ni refereee Thomas Taylor nga ihunong na ang away sa one minute ug 25 seconds sa second round.
“I'm just happy,” sigon ni Garcia “I feel at peace. I've got that joy and that peace and it feels great.”
Nisaka ang rekord ni Garcia sa 26-2, samtang si Benn natagak sa 25-2 nga rekord.
Human sa kadaogan gihagit ni Garcia ang duha ka karibal nga si American Devin Haney ug Honduran-American Teofimo Lopez. / RSC