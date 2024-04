Garcia: Klase sa Lalawigan sa Sugbo padayong suspendido

Suspendido gihapon ang klase sa tibuok probinsya sa Sugbo tungod sa grabeng kainit sa panahon gumikan sa nagpadayong El Niño phenomenon.

Kini maoy gipahibalo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia pinaagi sa Provincial Information Office, Miyerkules, Abril 24, 2024.

Matod ni Garcia nga abnormal na ang heat index sa Sugbo hinungdan nga mas maayong anaa sa sulod sa panimalay ang mga tinun-an.

“Right now, abnormal ka­ayo ang heat index. I will continue to suspend it (class) because we’d rather not be responsible for forcing children to go to school nga ingon ani ka grabe ang kainit,” matod ni Garcia.

Kahinumdoman nga sa Abril 5, usa ka memorandum ang giluwatan sa gobernador direkta sa tanang mga mayor ug sa mga opisyal sa Department of Education (DepEd) Province nga suspensuhon ang tanang klase sa lalawigan tungod sa grabeng kainit.

Kini ang hinungdan nga mimando usab si DepEd 7 director Dr. Salustiano Jimenez sa pag-shift na sa alternatibong paagi sa pagtuon sa mga tinun-an o online classes.

“There are those nga moingon, ‘Da, mao ra gihapon kay ang mga bata magduwa ra gihapon, moadtos gawas.’ Well at least, dili nana responsibilidad sa eskwelahan. Responsibilidad nana sa ginikanan. Or would you rather nga eskwelahan diay magbantay sa inyong mga anak?” dugang ni Garcia sa social media arm sa Kapitolyo.

Base sa uwahing talaan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Mactan sa Abril 24, nalista niini ang moabot 39 ngadto na sa 40 degrees Celsius isip labing taas nga heat index o level of discomfort nga nasinati sa mga Sugboanon tungod sa taas nga temperatura ug humidity sa hangin sa maong buwan.

Una na nga gipahibalo ang kainit nga moabot og 33 ngadto na sa 41 degrees Celsius na classify ubos sa extreme caution category.

Tungod niini, posibling masinati ang heat cramps, heat exhaustion, dali nga pagkalipong, pagkaluya, mga sakit sa panit, o ang mas grabe nga heat stroke.

Aron kini malikayan, gihangyo sa Pagasa ang mga Sugboanon nga limitahan ang pagsuroy sa gawas ug kinahanglan nga moinom og daghang tubig, magdala og payong, pandong ug mas gaan nga mga sinina aron kalikayan ang rashes. / ANV