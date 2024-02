Garcia: Maghiusa, tarong nga serbisyo

Nihangyo si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa mga barangay kapitan sa lalawigan sa Sugbo nga hunungon na ang away ug unahon ang paghimo og mga programa ug tarong nga serbisyo alang sa mga Sugboanon.

Kini subay sa gihimong pagbansay sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa ika-duhang batch sa bag-ong mga opisyal ug barangay kapitan sa lalawigan.

Ang maong programa gipangulohan ni DILG Provincial Director Atty. Ian Kenneth Lucero sa Capitol Social Hall.

Matod sa gobernador nga mas maayo nga mangulo sa barangay nga hapsay ug walay kaaway aron makapadayon sa pagserbisyo.

“Inig human sa atong termino, di na ta kapitan, di na ko gobernador, kon ang panahon nga gihatag kanato sa Kahitas-an giusik-usikan nato sa pagpadayon niining panagbangi, pakig-away, panimalos, wala tay ikapakita, wala tay ikapasidungog,” matod ni Garcia nga gipatik sa Cebu Provincial Government media arm.