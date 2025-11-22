Garcia makig-away ni Barrios sa Feb. 21

Gigamit ni American Ryan Garcia ang social media aron i-video ang iyang pagpirma og kontrata sa iyang pagpakig-away sa iyang kababayang si World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mario Barrios karong Pebrero 21, 2026.
“Like I said, guys, I’m pretty tired right now. It’s a long day but I promised you guys I would have this video for you,” matod ni Garcia nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Garcia gi-ban sa WBC niadtong 2024 tungod sa isyu sa racism apan nalibkas na kini ning bag-ohay lang. / ESL