Garcia mi-deadline sa CCSC sa wa pay Hulyo

Kinahanglan nga ang tanan nga civil works sa Cebu City Sports Center (CCSC) mahuman sa dili pa matapos ang Hunyo 2024.

Mao kini ang marching order ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto sa mga kontraktor nga nagdumala sa nagpadayon nga pag-ayo ug pag-usab sa sports complex, ilabi na ang pagbutang sa rubberized track.

Si Garcia nihimo og ocular inspection niadtong Martes, Mayo 28, 2024, sa CCSC.

Dayon iyang gipadayag ang iyang pasalamat ngadto sa mga kontraktor sa pagsunod sa iyang panawagan nga paspasan ang tanang pag-ayo ug pag-usab sa dili pa ang Palarong Pambansa, nga gikatakdang ipahigayon sa Hulyo 2024.

“I am very satisfied and happy kay dako kaayo nga diperensya sa dihang ania ko sa miaging higayon,” matod ni Garcia.

“Kinahanglan mahuman na ni kay mao baya ni ang venue sa atuang opening,” siya nidugang.

Ang CCSC gisirhan niadtong Mayo 2023, tungod sa renovation ug repair works agi’

g pagpangandam sa Palarong Pambansa 2024. Ang 400-meter rubberized track oval wala pa mahuman.

Si Garcia niingon nga ang renovation sa oval anaa na sa ikaduhang hugna, diin nagpadayon ang pagbutang sa rubber dust o rubberized powder, nunot sa paghuman sa unang layer, nga mao ang aspalto.

Ang sunod ug katapusang yugto mao ang pag-instalar sa rubber oval sa ibabaw sa rubber dust.

Matod niya nga gisaaran siya sa kontraktor nga molanat og 30 ka adlaw ang pag-ayo sa rubberized oval ug laing pito ka adlaw ang curing niini una pa magamit. / EHP