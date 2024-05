Garcia miasumer pagka mayor; makig-dialogue sa CPA, MCWD

Gawas sa upat ka mga kawani sa Cebu City Hall nga wa masuwelduhi, atuba­ngon usab ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang panagbangi sa Siyudad tali sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ug Cebu Port Authority (CPA) nga gibilin ni preventively suspended mayor Michael Rama.

Lahi sa mga lakang ni Rama, si Garcia niingon nga mohimo siya og mas diplomatic approach sa pagpakig-atubang sa mga opisyal sa MCWD ug CPA.

Sa iyang unang adlaw isip acting mayor sa Lunes, Mayo 13, 2024, si Garcia nimando usab sa pag-imbestigar sa giingong pagpanghulga batok sa upat ka mga empleyado sa City Hall nga sila si Sybil Ann R. Ybañez, Filomena E. Atuel, Maria Almicar E. Diongzon, ug Chito B. Dela Cerna, tungod sa ilang mga reklamo nga nisangpot sa preventive suspension ni Rama.

Iyang gimanduan ang iyang bag-ong gitudlo nga City Administrator Christine Joyce Batucan ug ang Human Resource Development Office (HRDO) nga mangulo sa imbestigasyon. Iyang gihangyo nga hatagan siya og report sa ilang imbestigasyon sulod sa 48 oras.

Gimando usab ni Garcia nga i-release na ang sweldo sa upat ka mga empleyado sa Lunes, Mayo 20, isip labing dugay.

Gawas kang Batucan, gipaila usab ni Garcia niadtong Lunes si Leizl Calamba, kinsa maoy magsilbi nga officer-in-charge sa City Assessor’s Office.

Si Garcia molingkod isip acting mayor sulod sa unom ka buwan, o hangtod sa Nobiyembre.

Si Rama ug laing pito ka mga kauban anaa karon sa preventive suspension human ang mga reklamante nga sila si Ybañez, Atuel, Diongzon, ug dela Cerna ningpasaka og criminal ug administrative complaint niadtong Pebrero 23 batok kang Rama ug pito ka mga kauban tungod sa kalapasan sa Section 3(e) ug (1) sa R.A. 3019, nailhan usab nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ingon man alang sa Grave Misconduct, Conduct Unbecoming of a Public Officer, Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service, Grave Abuse of Authority (Oppression), ug Violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Gawas kang Rama, gimando usab nga suspensohon sila si City Administrator Collin Rosell, iyang asawa, Office of the City Assessor officer-in-charge Maria Theresa Rosell, assistant department head for administration Francis May Jacaban, assistant department head for operations Angelique Cabugao, administrative division head Jay-ar Pescante, assessment ni records management division head Lester Joey Beniga ug computer division head Nelyn Sanrojo sa City Assessor’s Office.

MCWD, CPA

Si Garcia, sa press conference sa Lunes, niingon nga andam siyang makiglingkod sa MCWD, apan gusto niya nga hisgutan ang isyo sa pagkontrolar sa water district.

Si Garcia, sa pakighinabi sa news and commentary online program sa SunStar Cebu nga Beyond the Headlines sa Lunes, nagkanayon nga ang pagsulbad sa mga isyo sa MCWD ug CPA maoy usa sa iyang mga prayoridad.

“Mao gyud nay pinakalisod, one of my priorities nga gilista,” matod ni Garcia.

Nagdumili siya sa paghisgot sa piho nga mga detalye, apan sugdan niya ang usa ka panag-istoryahanay sa duha ka government-owned and -controlled corporations , nga nag-ingon nga siya masaligon nga ang usa ka panagsultihanay tali sa mga opisyal sa duha ka mga ahensya mahimo’ng makasulbad sa mga isyo.

“Perhaps, we can find a solution along the way,” dugang niya.

Kapin na sa usa ka tuig ang panagbangi ni Rama sa MCWD ug CPA.

Nagsugod ang panaglalis sa CPA ug City Government sa Compania Maritima, apan misamot ka agresibo ang Siyudad sa dihang nipasaka kini og kaso batok sa CPA tungod sa pagtukod og mga building ug pantalan nga wala ang gikinahanglang building permit gikan sa City Hall atubangan sa Office of the Ombudsman niadtong Marso 15, 2024.

Pipila ka semana human sa pagpasaka sa kaso, giputol sa mga personahe sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement (Probe) team ang padlock sa ganghaan sa CPA aron tugotan ang mga opisyal sa siyudad nga gipangulohan ni City Administrator Collin Rosell nga makapatuman sa notice of illegal construction ug pagpahunong sa trabaho nga giluwatan sa Office of the Building Official (OBO).

Kini maoy nakaaghat sa CPA sa pagpasaka og kaso’ng administratiba batok kang Rama atubangan sa Office of the President tungod sa giingong paglapas sa Administrative Order 23 o alang sa oppression, misconduct in office, gross negligence, o dereliction of duty and abuse of authority.

Sa bahin sa MCWD, nitumaw kini human gisuwayan ni Rama nga tangtangon ang chairman sa board sa MCWD nga si Jose Daluz III sukad niadtong Mayo 2023, hangtod nga nitudlo siya og bag-ong set sa mga direktor niadtong Oktubre sa samang tuig, nga naghimo sa MCWD nga adunay duha ka set sa mga board.

Nisamot sab kainit ang kahimtang sa MCWD dihang nanghilabot ang Local Water Utilities Administration (LWUA) nga nisangpot sa mga panghitabo lakip na ang pagdili sa mga opisyal sa LWUA ug dayon sa officer-in-charge nga si John Dx Lapid nga makasulod sa MCWD main office ug sa giingong pag-trespass sa pipila ka city hall personnel ngadto sa MCWD main office.

Sila si Daluz ug general manager Edgar Donoso nisang-at og mga reklamo batok kang Rama atubangan sa Office of the President pinaagi sa Department of the Interior and Local Government niadtong Abril 29. / AML