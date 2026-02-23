Garcia mihagit sa iyang kababayan

Human niya nailog ang World Boxing Council (WBC) welterweight title gikan sa iyang kababayang si Mario Barrios niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026 (PH time), si American Ryan Garcia nihagit sa lain niyang kababayan ug wala’y pildeng si four-division champion Shakur Stevenson.
“You know who I want: Shakur Stevenson. I’ll fight anybody. You've got to get some kind of punching power to keep me off you. I want that fight,” matod ni Garcia nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Garcia adunay 25-2, 20 KOs nga rekord samtang si Stevenson adunay 25-0, 11KOs nga baraha. / ESL