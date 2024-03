Garcia miinsister: Osmeña Blvd. gipanag-iya sa Kapitolyo

Giinsister ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang legal nga nanag-iya sa Osmeña Blvd. lakip ang tibuok Fuente Rotunda.

Kini maoy pamahayag ni Garcia subay sa pagpadayag sa pipila ka mga politiko pagsupak sa gusto sa gobernador nga ipahunong ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Si Garcia nipasabot, “Kaning Kapitolyo nga compound padung sa entire Oseman Boulevard, lakip ang entire Fuente Rotunda, kani nga mga titles naa sa pangalan sa Cebu Provincial Government. In fact part of the road nga naglibot sa rotunda wala nay annotation for a road load ang duna ray annotation for a road lot is a ng twenty-meter wide road lot naa sa atong mga titulo nga nag span from the Capitol paingon sa rotunda, road lot dili bus station.”

Dugang niya nga dunay land-swap deal nga gihimo tali sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug Cebu Heights Inc. sa 1930 nga giingong nahimong kontrobersiyal.

Bisan og wala kini mag mention og ngalan o apilyedo iyang gibutyag nga ang gihimong land-swap deal tali sa Cebu Height Inc., nga naglangkob sa Osmena Boulevard ug bahin sa Barngay Banilad giingong nahimong kontrobersiyal.

Sa nasayran si kanhi gobernador Sergio Osmeña Jr. nga kaniadto gobernador sa Sugbo mao usab ang presidente sa Cebu Heights Inc.

“Although there is a person who believes nga iya pa kuno to manggawas nani ron ang mga kamatuoran unsa gyuý nahitabo between Cebu Heights pagbaligya ngaris probinsya ug ang pagpaniguro nga ang mga yuta nga nagpabilin nga gipanag-iya aning pamilyaha giseguro nga unya nalang pod. Niabot ni Presidential level kaniadto kay nikiha ang pipila ka mga Sugboanon nga ilado usab nga nakakita sila nga naay gihimong land swap between the province of Cebu and Cebu Heights grossly disadvantageous to the Province, mangabutyag ning tanan,” asoy ni Garcia.

Si kanhi Cebu City Ma­yor Tomas Osmena una nang niingon nga posibling mapasakaan og kaso ang gobernador ugaling mopadayon kini pag insister sa pagpahunong sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Una nang niingon si Osmena nga dili ang probinsya maoy nanag-iya sa tibuok Osmena Boulevard.

Giingon ang iyang nitaliwan na nga amahan Sergio “Serging” Osmena ang nanag-iya sa ubang luna sa may Juana Osmena street paingon sa Guadalupe lakip ang bahin sa luna nga gitukuran sa kapitolyo.

“Panungog lang. Panungog lang kay ganahan kaayo ko anang dunay mga nangasuko nga seryoso gyud kaayo. Aslum na kaayo og mga nawong,” dugang niya.

Gihagit usab sa gobernador ang mga mohagit kaniya sa pagsusi sa tinuod nga nahitabo sa dili pa mo komento. / ANV