Garcia milapas sa timbang, pilde og P86 milyunes

Wa nakakuha si Ryan Garcia sa timbang alang sa world super lightweight championship fight nila ni Devin Haney atol sa weigh-in sa Sabado, Abril 20, 2024 (PH time).

Tungod niini, ang sinukliay sa kumo mahimo na lang nga non-title bout sa Brooklyn Barclays Center karong adlawa.

Napilde pud si Garcia sa ilang pustaanay ni Haney nga mobayad og $500,000 o P28.5 milyunes sa matag one pound nga lapas sa gikasabutan nga 140-pound limit nga timbang.

Atol sa weigh-in, nitimbang si Garcia og 143.2 pounds samtang si Haney nakakuha sa 140-pound limit.

Tungod kay lapas si Garcia og 3.2 pound, mobayad siya sa ilang pusta og $1.5 million o P86.3 milyunes kang Haney.

Gibutyag kini ni Haney sa iyang social media account: “Ryan honored the 500k per pound.”

Apan gitumbok ni Haney nga ang pagkalapas sa weight limit nagpakita nga unprofessional si Garcia.

“He’s very unprofessional. I told him yesterday his antics would betray him and this is just the start.”

Samtang si Garcia mibalos og miingon nga di niya pugson nga kuhaon ang timbang para lang maluya siya, kay ang iyang tumong mao man ang pagdaog.

Si Garcia naay rekord nga 24-1, 20 KOs, samtang si Haney nagbitbit og 31-0,15 KOs. / RSC