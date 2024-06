Garcia mimando dayon sa pagtangtang sa lamp posts

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nimando sa pagtangtang sa mga poste sa suga nga gipabarog sa tunga-tunga sa Osmeña Blvd., nga kabahin sa link-to-port feature sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Human makita ang mga reklamo ug mga litrato sa mga poste sa suga, si Garcia, sa usa ka pakighinabi sa telepono sa Huwebes sa gabii, Hunyo 20, 2024, nitug-an sa SunStar Cebu nga iyang gimandoan ang CBRT project management nga tangtangon ang mga lamp post sa labing dali nga panahon.

“I ordered him (Imbong) to remove all the lamp posts as it poses danger to the pedestrians and commuters alike,” matod ni Garcia.

Sa sayo nga pakighinabi niadtong Huwebes, ang project manager sa CBRT nga si Norvin Imbong niingon nga bisan pa sa mga pangangkon sa Konseho sa dakbayan ug sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga ang pagbutang og mga suga sa kadalanan sa tunga subay sa Osmeña Boulevard nga walay gikinahanglang permit, kini gitugotan ni Garcia.

Giangkon ni Garcia nga gitugtan niya ang BRT management, apan aduna kini kondisyon nga moagi sila sa proseso sa pagkuha og clearance gikan sa Cebu City Council alang sa road closure, permit gikan sa Department of Engineering and Public Works alang sa ang excavation, ug clearance gikan sa CCTO alang sa bag-ong rota nga ablihan.

“I said yes in principle, but I told (them) to pass through the proper channel and (get) the required permits for that,” matod ni Garcia.

Si Garcia nihangyo kang Imbong nga tutokan ug trabahuon una ang pedestrianization ug ang bicycle lane sa dili pa ibutang ang mga poste sa suga.

Matod niya uyon si Imbong sa iyang instruksiyon.

Una nang nangayo og katin-awan si Garcia sa management sa CBRT kabahin sa pagbutang og mga lamp post human niingon si City Councilor Jocelyn Pesquera ug ang CCTO nga kulang sa konkretong pagplano ang maong proyekto.

Si Cebu City Councilor Rey Gealon, kinsa mangulo usab sa Traffic Management and Coordination Committee (TMCC), niingon nga ang pagpatindog og poste sa suga sa tunga-tunga sa karsada nga dili una masiguro ang bahin sa karsada nga adunay mga babag o early warning devices “ maoy labing taas nga kabuang. ”

Si Gealon niingon nga delikado kini sa “life and limbs” sa mga motorista ug pedestrian.

“This ‘engineering marvel’ presumably within the BRT masterplan, if there is such a thing, failed miserably in its methodology, smacks of poor planning, and devoid of common sense,” matod ni Gealon sa usa ka text message.

Matod ni Gealon nga wa pa makaabot sa iyang buhatan ang plano sa pagbutang sa maong lamp posts.

PAGSUMPAY

Ang link sa port pedestrianization project molangkob sa kinatibuk-ang 1.15 kilometros nga karsada gikan sa P. del Rosario St. hangtod sa Plaza Independencia.

Matod ni Imbong nga ang link sa proyekto sa pantalan gilaraw aron makonektar sa publiko ang serbisyo sa CBRT.

Naglakip kini sa usa ka arcade nga agianan nga adunay mga bike lane nga gialihan sa mga bollard.

Si Imbong niingon nga ang mga public utility vehicles adunay ilang lane sa matag direksyon sa rota.

Matod niya ang pagbutang og unom ka street lights maoy nagsilbi nga pasiunang hugna sa pagsumpay sa proyekto sa pantalan. / JJL, AML