Garcia misang-at og reklamo sa CHR 7 tungod sa giingong maltreatment sa polis

Nisang-at og reklamo ang kanhi consultant sa Lalawigan sa Sugbo nga si Byron Garcia ngadto sa Commission on Human Rights (CHR) 7 batok sa kapulisan tungod sa giingong dili maayong pagtratar kaniya isip usa ka senior citizen nga adunay sakit samtang gipriso.
Sa press conference sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes, Hunyo 19, 2026, gipahibawo ni Garcia nga gisang-at niya ang reklamo niadtong Huwebes, Hunyo 18.
Kini human sa mga kaso nga gipasaka usab sa public health consultant sa Lalawigan sa Sugbo nga si Dr. Elisse Nicole Catalan.
Gipasanginlan ni Dr. Catalan si Garcia nga naghimo og mga misogynistic nga mga pamahayag, body-shaming, ug sexist nga pagbiaybiay batok kaniya ug sa iyang inahan nga si Gobernador Pamela Baricuatro, diha sa mga public post ug video sa Facebook.
“Unlawful treatment of a senior citizen with medical condition while in custody with the custodial police,” kabahin sa iyang reklamo.
Gihingalanan ni Garcia si Talisay City Police Chief Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon sa iyang reklamo apan nidugang nga mamahimong malakip pa ang uban pang mga personnel sa polis samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa CHR 7.
Inubanan sa iyang anak ug abogado nga si Jad Garcia, ang kanhi consultant niingon nga ang iyang legal team nag-review sa tanang ebidensya sa detention.
Ang administrative complaint mao ang gitutokan sa pagkakaron samtang gitun-an pa ang uban pang posibleng ipasaka nga kaso.
Gisaysay ni Garcia nga niadtong Hunyo 11 ,Huwebes, gidala siya sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Unit human dakpa didto sa Talisay Fish Port.
Nakatala og 270 mg/dL nga blood sugar si Garcia sa iyang medical check sa Cebu South Medical Center (CSMC) tungod sa stress, apan gibaliwala sa polis ang referral sa ospital ug gipriso siya sa tibuok gabii sa bodega sa police station.
Gibalhin si Garcia sa regular nga selda sa udto sa Biyernes, Hunyo 12 aron malikayan ang giingong “special treatment.”
Gi-lock ang lawak hinungdan nga wala niya makuha ang iyang insulin ug maintenance.
Nisaka sa 327 mg/dL ang iyang blood sugar ug gidala siya og balik sa CSMC pagka-alas 5 sa hapon, diin gimando sa mga doktor ang pagbalhin kaniya sa VSMMC tungod sa risgo sa permanenteng kadaot sa utok.
Nakagawas si Garcia sa wala pa ang udto sa Hunyo 13, Sabado, human makapyansa og P108,000. Nag-post dayon kini og pamahayag online nga nagpasangil sa polis og maltreatment.
Pagka Hunyo 14, Domingo, gipakita ni Garcia sa online ang iyang continuous glucose monitoring data samtang gi-confine alang sa MRI scan aron pamatud-an ang delikadong pagsaka sa iyang blood sugar, dungan sa pagkuwestiyon sa mando sa kadagkuan sa kapulisan. / CDF