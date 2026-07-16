Garcia modepensa sa WBC title batok ni Benn

Gikompirmar ni promoter Oscar De La Hoya nga ang iyang boksidor nga si World Boxing Council (WBC) welterwieght champion American Ryan Garcia modepensa sa iyang titulo sa labing unang higayon batok kang Conor Benn sa United Kingdom karong Septiyembre 12, 2026, sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.
Si Garcia kinsa adunay 25-2, 20KOs nga rekord, niilog sa WBC title gikan sa kababayang si Mario Barrios niadtong Pebrero 2026 pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan.
Mao kini ang labing unang world title ni Garcia.
Si Benn kinsa adunay 25-2-1, 14KOs nga rekord, maoy mandatory contender ni Garcia. Mao kini ang labing unang world title bout ni Benn. /ESL