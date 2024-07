Garcia mohatag og insentibo sa Cebuano athletes sa Paris

Nisaad si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga mohatag og cash incentives ang dakbayan sa duha ka mga Sugboanong atleta kon makalangkat kini og medalya sa kasamtangang nagpadayon nga 2024 Paris Oympics.

Gipangtumbok nga mga atleta mao sila si Elreen Ando ug John Febuar Ceniza, pulos weightlifters.

Nagkanayon si Garcia nga ang gold medal iyang bugtian og P1 million, ang silver kay P500,000 samtang P300,000 sa bronze.

Sa regular flag raising ceremony sa Cebu City Hall sa Lunes, Hulyo 29, 2024, gitunolan ni Garcia og P200,000 cash isip pinansyal nga ayuda sa matag pamilya sa duha ka mga atleta.

“This is in line with our commitment and our thrust that sports, in this administration, will be of importance and will be given priority,” matod ni Garcia, kinsa nipadayag sa iyang dakong garbo sa naabot nila ni Ando ug Ceniza.

Si Edward Hayco, komisyoner sa Philippine Sports Commission (PSC), nihatag og gibug-aton kabahin sa pagkamahinungdanon sa suportang madawat sa atleta.

“Kaning P200,000 dako kaayo ni para sa ila, diretsohay lang, pobre baya na sila intawon. Si Ando taga Carreta, si Ceniza taga Pasil, so naglisod gyud intawon ni ilang pamil­ya,” matod ni Hayco.

Mao sab kini ang hunahuna ni Gary Hortelano, kinsa kanhi naka-coach nila ni Ando ug Ceniza.

Gipasabot ni Hortelano nga ang gibuhat ni Garcia makahatag og dugang kadasig ug morale nila ni Ando ug Ceniza. / JPS