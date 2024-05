Garcia mohatag og P12M ayuda sa Camotes LGUs

Nisaad si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mohatag og P12 milyunes nga financial assistance sa upat ka mga lungsod sa Camotes Group of Island human sa malampusong 2024 Suroy Suroy Sugbo ‘Enchanting 1 Camotes Group of Island’ gikan sa Mayo 11-12, 2024.

Si Garcia nipadayag sa iyang pasalamat nilang Pilar Mayor Manuel Santiago, Poro Mayor Edgar Rama, San Francisco Mayor Alfredo Alquillano Jr., ug Tudela Mayor Jojo Solante sa ilang mainitong pag-abi-abi sa mga bisita karong tuiga nga kasagaran gilangkuban sa lady judges gikan sa nagkalainlaing dapit sa nasod gikan nga ningtambong sa usa ka tigom sa dakbayan sa Sugbo.

Samtang, ang matag lungsod makadawat og P3 mil­yunes, diin giawhag sa gobernador ang upat ka mga mayor nga mamuhunan sa ilang mga infrastructure project labina sa turismo. / EHP