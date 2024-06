Garcia mosusi sa 3 ka pasilidad sa panglawas sa dakbayan

Mangunay si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa pagtino sa kahimtang sa tulo ka mga pasilidad sa panglawas nga gipadagan sa Siyudad.

Karong adlawa, Martes, Hunyo 11, 2024, mobisita siya sa usa ka super health center sa Barangay Apas, nga natukod duha ka tuig na ang milabay.

“... hangtod karon wala gihapon” matod ni Garcia sa press conference sa Lunes, Hunyo 10, 2024.

Sa bahin sa extension sa Guba Community Hospital, nga wala pa mahuman bisan og ang Department of Health nigahin na og budget alang sa pagkompleto niini, siya niingon nga ang kontraktor nisaad nga mahuman ang tanang mga dokumentasyon sa Lunes.

Siya niingon nga adunay usa ka pangutana sa pagpanag-iya sa yuta diin ang extension nagbarug.

“The land has not been donated to the City of Cebu, but apparently if you look at the title, there is already an annotation there, which can now be used as its basis to issue the building permit,” dason sa mayor.

Si Garcia nagkanayon nga gituki niya kini sa kontraktor sa miaging semana.

Nakig-estorya usab siya sa hepe sa Office of the Building Official (OBO) nga si Florante Catalan, kinsa nisaad nga mohatag og building permit sa higayon nga matuman sa kontraktor ang tanang rekisitos lima ka tuig human nasugdan ang pagtrabaho sa extension sa infirmary.

Si Garcia nanghinaut nga ang OBO makaisyo na og partial occupancy permit aron ang extension, nga adunay 25-bed ward, dental clinic, delivery room ug operating room, maabli na sa publiko sa Hulyo.

Ang Guba Community Hospital nga kapin na sa 50 ka tuig nga nag-operate, usa ka extension facility sa Cebu City Medical Center (CCMC) nga gitumong sa pag-atiman sa mga pasyente nga nagpuyo sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo.

Ang acting mayor nagkanayon nga nagplano usab siya nga mobisita sa CCMC aron makita ang aktuwal nga kahimtang sa nahabilin nga wala pa mahuman nga mga andana sa edipisyo.

“I will visit it to see the situation on the third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, seventh floor, eighth floor that has yet to be covered. There is still no ninth floor, 10th floor and 11th floor. There is so much lacking,” matod ni Garcia. / AML