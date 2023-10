Garcia motabang sa Sugbanong OFWs

Gilauman nga molagda og memorandum of understanding ang Department of Migrant Workers (DMW) ug ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo aron matabangan ang ningpauli nga overseas Filipino workers (OFW) ilabi na kadtong gikan sa Israel nga apektado sa giyera.

Ang MOU alang kini sa ipatuman nga reintegration program, diin katambayayong sa buhatan ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo.

Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nibutyag niadtong Huwebes, Oktubre 19, nga ang hatagan og prayoridad niini kadtong mga Sugbuanong OFWs, kansang panginabuhian sa abroad naapektuhan sa pagsira, mga nabiktima sa human trafficking, ug kadtong mga nailad sa illegal recruiter.

“On a larger scale they talked about the reintegration of the OFWs that come home. And so I said we could help you there by giving them priority in our existing programs...,” matod ni Garcia.

Ubos sa reintegration program, hatagan og kahigayunan ug kapilian ang OFWs nga mopaubos sa skills training sa Sugbo Kahanas o ang pag-umol og kaugalingong patigayon pinaagi sa Sugbo Negosyo.

Subay niini, ang kagamhanan mogahin og P100 milyunes nga pundo alang sa Sugbo Negosyo nga programa diin prayoridad ang mga OFW.

Si DMW Undersecretary Bernard Olalia nga niduaw kang Garcia sa Oktubre 19, nipasalamat sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa pagsanong sa ilang hangyo nga abagan sa maong programa.