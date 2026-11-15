Garcia nabalaka sa pagkibhang sa budget

Gipanglantawan nga makuhaan ang mga pundo alang sa tuig 2027 sa mga kongresista nga wala mobotar sa pag-impeach ni Bise Presidente Sara Duterte, matod sa mga taho ug pamahayag human nakasinati og dakong kibhang sa gahin ang pipila ka distrito sa Sugbo.
Sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo, giingong nasinati na kini karong 2026 diin si Kongresista Karen Garcia mibotar og “No” sa impeachment.
Matod ni Garcia, mokabat sa P12.108 milyon nga pundo alang sa hinabang sa mga barangay frontliner ug P53.468 milyon alang sa educational assistance sa mga tinun-an—nga moabot sa kinatibuk-ang P65.576 milyon nga gi-budget sa 2026—ang wala pa gihapon mahatag karong tuiga.
Iyang gibutyag nga kon nahatag pa ang maong pundo, makabenepisyo unta kini sa 6,054 ka barangay frontliners sa 230 ka barangay ug moabot sa 13,367 ka tinun-an nga naka-enroll sa mga unibersidad ug state colleges sa 3rd District sa Sugbo.
“For the past seven years, this assistance has always been released every October. Our frontliners and our students could count on it. Now November is almost over and there is still nothing. We can only hope that the national government will still release what is rightfully earmarked for them," matod ni Garcia.
Base sa datos sa BetterGov.ph nga mitandi sa National Expenditure Program (NEP) version nga giaprobahan sa Ubos Balay Balauranan, gikuhaan og P332 milyon ang pundo alang sa 3rd District sa Sugbo. Nagpasabot kini nga moabot na lang ngadto sa P222.2 milyon ang nahabiling gahin alang sa distrito ni Garcia—ang labing gamay nga nadawat sa usa ka distrito sa tibuok lalawigan.
Nasinati usab kini sa ikaupat nga distrito sa probinsya nga gidumala ni Kongresista Sun Shimura, kinsa mibotar usab og “No” sa impeachment. Matod sa maong datos, dako ang naangkon nga kibhang sa pundo sa distrito ni Shimura diin anaa na lang kini sa P264 milyon human kuhai og P304.7 milyon.
Gipahibawo usab ni Garcia nga sa 2027 version sa budget, walay nalakip nga road project alang sa iyang distrito, ug wala gani maapil ang maintenance sa Transcentral Highway nga nagdugtong sa Metro Cebu ug sa lungsod sa Balamban.
Tungod sa dagan sa budget sa Kongreso, subling niawhag ang National Unity Party (NUP) alang sa 2027 national budget nga gahinan sila ug hatagan sa nalatid sa standard.
Sa iyang suwat ngadto sa Chairman sa House Committee on Appropriations nga si Kongresista Mikaela Angela Suansing, si NUP Chairman Ronaldo Puno mibutyag: “Where a road is built, who receives medical assistance, and which student gets a scholarship should depend on law and on need, not on who is in favor.”
“When allocations rise or fall with a vote, the budget stops being a plan for the country and becomes a tool for reward and punishment,” tipik sa suwat ni Puno.
Kahinumdoman nga si Garcia sakop sa NUP, ug daghan sa ilang mga miyembro nga wala mosuporta sa impeachment ang giingong gipangkuhaan og budget sa Kongreso. / AYB