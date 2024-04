Garcia nagpabug-at og tuyo aron makadaog sa pusta

Gibutyag ni American Ryan Garcia sa social media nga nipusta siya sa iyang kaugalingon og naglagiting nga $2 million nga iyang malupig ang kanhi wala’y pildeng si World Boxing Council (WBC) light welterweight champion Devin Haney sa ilang away niadtong Do­minggo, Abril 21, 2024 (PH time) sa Barclay’s Center sa Brooklyn, New York.

Human niya gitumba og ka­tulo si Haney nga naghatag kaniya og majority decision nga kadaugan, ang pusta ni Garcia nga $2 million nakadaog og $12 million.

Sa mismong away, si Garcia (25-1, 20 KOs) nakabulsa og $50 million nga posible pa nga madungan gikan sa kita sa pay-per-view.

Idugang ang iyang daog sa sugal, daw kumigking na lang ang epekto sa pagkapilde ni Garcia og $1.5 million sa official weigh-in.

Sa wala pa ang weigh-in, nipusta si Garcia og $500,000 matag pound nga makuha niya ang 140-pound weight limit apan nilapas siya og 3.2 pounds maong nakabayad siya ni Haney og $1.5 million.

Apan wala nasayod si Haney (31-1, 15KOs) nga taktika ni Garcia nga magpabug-at aron mas kusgan siya atol sa away.

“If you bet, BET ON YOURSELF. On top of what we made, EATING GOOD,” mensahe ni Garca sa Instagram nga napatik sa boxingnews.24.com.

“I will let God guide me on how to use this money.”

Adunay netizens nga nakapangutana kon legal ba nga mopusta ang boksidor sa ilang kaugalingon aron modaog sa usa ka away.

“This is literally illegal,” padayag sa usa ka fan sa X, kanhi Twitter.

“So you’re saying boxer could bet on the opponent to win too? This sounds like it could become a big scandal one day if a boxer ended up doing that,” padayag sab sa usa ka fan. / ESL