Garcia nagtinguha nga kulatahon og maayo si Mayweather aron mahatod kini sa ospital

Gianunsiyo ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mexican-American Ryan Garcia nga ipahigayon karong Pebrero 4, 2027, sa Las Vegas ang ilang away ni American Floyd Mayweather Jr. ug aduna siya’y hait nga bahad – maospital si Mayweather human sa away.
Si Mayweather, kinsa niretiro niadtong 2017 bawon ang limpyong rekord nga 50-0, 27KOs, gikataho nga niuyon nga makig-away ni Garcia sa usa ka professional bout.
Taudtaod na man tuod wala nakaaway isip pro boxer ang 49-anyos nga si Mayweather apan kanunay kining nagpakondisyon pinaagi sa paghamag og exhibition bouts.
Gitataw sa 28-anyos nga si Garcia, kinsa adunay 26-2-1, 21KOs nga rekord, wala siya nagkomedya sa iyang bahad ug gusto gyud niyang kulatahon og maayo si Mayweather aron mahidangat kini sa ospital.
“Floyd, we’re going to kick your ass. This is not an exhibition. This is a real fight. I’m going to take his zero,” matod ni Garcia, nga napatik sa www.boxingscene.com.
‘”t’s going to be in Vegas. I’m coming to hurt him really badly. I want to put him in the hospital for two days. I’m not playing,” dugang niya. / ESL