Garcia: Nakatani naa’y dakong purohan modaog batok Inoue

Adunay dakong posibilidad nga malupig ni kanhi bantamweight unified champion nga si Japanese Junto Nakatani ang iyang kababayang superstar nga si Naoya “Monster” Inoue sa ilang gikahinamang away karong Mayo 2, 2026, sa Tokyo Dome sa Japan.

Mao kini ang pangagpas sa multi-Trainer of the Year awardee nga si Mexican-American Robert Garcia.

Gipasabot ni Garcia nga mas kusog ang kumo ni Nakatani kumpara sa duha ka mga boksidor nga nakatumba ni Inoue kaniadto nga sila si Mexican Luis Nery ug American Ramon Cardenas.

“I think Nakatani is going to put up a great fight, he has got great power and Inoue has been dropped a couple of times. I don’t think that the fighters that Inoue has been dropped by are as good or have as much power as Nakatani has,” matod ni Garcia sa interyu sa The Spit Bucket podcast.

Si Nakatani, 28 anyos, kinsa posibleng makontra sa usa sa mga boksidor ni Garcia nga si Jesse “Bam” Rodriguez sa ugma damlag, adunay 32-0, 24KOs nga rekord.

Si Inoue, 33 anyos, kinsa modepensa sa iyang super bantamweight undisputed title batok ni Nakatani, adunay 32-0, 27KOs nga rekord. / ESL