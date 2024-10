Garcia nanawagan sa 'pag-usab' sa party-list system

Tungod sa kanunay nga pagsaway, ang Commission on Elections (Comelec) niadtong Biyernes, Oktubre 18, 2024, nanawagan sa mga magbabalaod nga iduso ang hingpit nga kausaban sa Party-List System Law sa nasod.

Sa usa ka interbyu, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga labing maayo nga amendahan kini.

"In my opinion, it should be given a complete overhaul so that it can reflect the decisions of the Supreme Court, concerns on marginalized and underrepresented would be reflected, qualification of nominees, and even how to compute their representation in Congress," matod ni Garcia.

"We really hope that it will be updated, revised, amended, and fixed, this party-list system, especially since it was passed way back in 1995," dason niya.

Ang hepe sa Comelec niingon nga gikinahanglan ang overhaul tungod sa daghang mga pagsaway ug mga pasangil nga giatubang sa tanang party-list groups, ilang mga nominado, ug bisan sa Comelec.

"The issues, the problems, and the criticisms being thrown to party-list organizations are all rooted in this law that is being implemented by the Commission," dugang ni Garcia.

Niadtong Marso 1995 dihang ang Republic Act No. 7941 o ang Party-List System Act gipirmahan nga balaod ni kanhi Presidente Fidel Ramos.

Ang balaod nagtumong sa pagpalambo sa proporsyonal nga representasyon sa House of Representatives, pinaagi sa party-list nga sistema sa mga rehistradong partido o organisasyon o koalisyon sa mga Pilipino nga sakop sa marginalized ug underrepresented sectors.

Sukad niadto, ang party-list system gisaway nga backdoor entry sa House of Representatives sa mga political clans, dagkong negosyo, ug bisan sa mga incumbent nga opisyal sa gobyerno.

Bisan ang pagkuwenta alang sa party-list seat allocation nahimong subject sa pipila ka desisyon sa Korte Suprema. /HDT / SunStar Philippines