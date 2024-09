Garcia: Nasunogan sa Labangon makabalik sa ilang gipuy-an

Gipasalig ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga makauli ra gihapon kadtong 80 ka mga pamilyang biktima sa sunog sa Barangay Labangon sa miaging buwan, bisan pa sa panagbangi sa yuta.

Ang maong sunog nahitabo sa Bugnay 2, Sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Labangon, niadtong Agusto 17, 2024,

Ang mga apektado nga pamilya mihangyo ngadto ni Garcia nga lugwayan ang ilang pagpuyo sa Labangon BLISS Elementary School isip evacuation center samtang naghulat sa ilang pagbalik sa ilang mga panimalay.

Niadtong Biyernes, Septiyembre 6, 2024 gipangulohan ni Garcia ang pag-apod-apod sa hinabang pinansyal sa 80 ka pamilya.

“Makabalik ra gihapon sila, but of course naa lang ta’y measures nga i-set up nga dapat reblocking gamay,” matod ni Garcia.

Sa laing bahin, ang hepe sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) nga si Portia Basmayor niingon nga ang mga pamilyang biktima sa sunog nga ubos sa totally o partially damaged category makadawat sa matag P20,000. / EHP