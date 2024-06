Garcia: Oval track sa CCSC 100% ready na

Hingpit nang andam ang rubberized oval track sa Cebu City Sports Center (CCSC) nga main venue sa usa ka semana na 2024 Palarong Pambansa nga magsugod sa Hulyo 6.

Taliwala sa kalangay nga nasinati, si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga ang kontraktor karon naghimo na sa ilang pinal nga pag-review sa oval track ug kini hingpit na nga mahuman ning adlawa, Sabado, Hunyo 22, 2024.

Ang kontraktor una nang nisaad kang Garcia niadtong Hunyo 5 nga tapuson ang rehabilitasyon sa oval track sud sa 15 ka adlaw, o sa Hunyo 21.

“Di ra angay mabalaka, mahuman na ang track...” matod ni Garcia nga nahinabi sa telepono sa SunStar Cebu sa Biyernes, Hunyo 21.

Si Garcia niingon nga ang mga trabahante naghimo na sa white laning nga maoy katapusang yugto sa oval track nga himuon.

Kagahapon, Hunyo 21, nakita ni Garcia nga positibo nga ang oval track mahimo’ng mahuman karon, Sabado, Hunyo 22, 2024.

“I think mahuman nana by tomorrow, di pako sure hah. Akoa pa tong bisitahon,” matod ni Garcia.

Ang track laning molanat og duha ngadto sa tulo ka adlaw nga pagpauga, matod ni Garcia.

Si Garcia nidugang nga ang kinatibuk-ang pagkompleto sa track dili na usa ka kabalaka ug ang usa ka tino nga deadline dili na kinahanglan tungod kay kini tataw nga kini hapit na mahuman. / JPS