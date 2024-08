Garcia: P200 gikolekta sa Chibugan mahal ra

Gitinguha ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga makigtagbo ngadto sa nagkalain-laing stakeholders apil na ang mga manindahay ug vendors’ association sa “Chibugan sa Kamagayan” aron mahilot nga gikasungian nga koleksyon sa P200 nga operation fee gikan sa vendors.

Sa migawas nga taho sa SunStar Cebu niadtong Domingo, Agusto 18, nga ang mga tindera sa Chibugan sa Kamagayan, usa ka food strip nga nahimutang sa karaang V-hire Terminal sa maong barangay mibayad og di mominos P200 matag adlaw ngadto sa Cebu City United Vendors Association (CCUVA) isip operational fee.

Niingon si Garcia atol sa press conference niadtong Lunes, Agusto 19, nga buot niyang masayran kon makatarunganon ba o dili ang P200 nga bayrunon.

Iyang giangkon nga ang CCUVA usab ang nagbayad sa binuwan nga bayrunon sa kuryente, maintenance, ug operational expenses sa food strip ug dili ang city government.

Matod niini nga adunay hurisdiksyon ang City Hall sanglit ang food strip nahimutang sa 7,000 square meter nga lote nga gipanag-iya sa siyudad busa iyang gipasiugda ang posibilidad nga makahimo og tripartite agreement tali sa Cebu City Government, CCUVA, ug sa mga partisipanteng vendors.

“It may or may not be fair because if we look into it, P200 (per vendor) times 30 (days) that’s P6,000 a month, it is a huge amount. said.

“I will look into it if is fair, but the root cause of this problem was there was no tripartite agreement,” matod pa ni Garcia. / EHP