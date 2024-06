Garcia: P7M hinabang sa Negros LGUs dalion

Gusto ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga paspasan sa Konseho sa Dakbayan ang pag-aprobar sa P7 milyunes nga cash aid alang sa mga lokalidad sa Isla sa Negros nga apektado sa pagbuto sa Mount Kanlaon.

Sa interbyo sa Miyerkules, Hunyo 12, 2024, si Garcia niingon nga nakasabot siya sa desisyon sa Konseho sa Dakbayan nga i-defer ang pag-aprobar sa P7 milyunes nga financial assistance.

“It’s really okay, but akoa lang, I really have the commitment to really have an amount to be given to our less fortunate LGUs (local government units) nga naigo intawn sa pagbuto sa Mount Kanlaon,” matod ni Garcia.

Hinuon, si Garcia niingon nga gusto niya nga paspasan sa Konseho ang pag-aprobar tungod kay personal niyang itunol ang cash assistance sa apektadong mga local government unit sa Negros.

“Hangyo lang ko nga papaspasan lang sad jud nato kay I will go there personally and I will give it to them, local government units, personally,” dugang ni Garcia.

Si Garcia niingon nga gusto niya nga mabati sa mga apektadong LGU nga ang Cebu City usa kanila.

“We want a good, solid relationship with all our neighbors,” dason niya.

Niadtong Lunes, Hunyo 10, 2024, gipahibalo ni Garcia sa usa ka press conference nga ang Siyudad mohatag og P7 milyunes alang sa pipila ka mga siyudad ug lungsod sa Isla sa Negros, ubos sa pagtugot sa Konseho sa Siyudad.

Para sa Negros Occidental, ang mga siyudad ug lungsod makadawat sa mosunod nga cash aid: Bago City-P1,000,000; La Carlota City-P1,000,000; La Castellana-P1,000,000; Moises Padilla (Magallon)-P1,000,000; ug Pontevedra-P1,000,000, samtang ang Canlaon City sa Negros Oriental makadawat og P2,000,000. / AML