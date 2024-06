Garcia: Palaro 90% ready na

Naa na sa 90 porsiyento ang kaandam sa pag-host sa dakbayan sa Sugbo sa 2024 Palarong Pambansa.

Kini ang update ni Cebu City acting Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa tigom sa mga kontraktor sa Miyerkules, Hunyo 5, 2024.

Ang mayor nimando sa pag­paspas sa trabaho sa ta­nang pasilidad human duha lang ka semana sa dili pa ang pag-abot sa mga delegado.

“We are already about 90 percent, that’s my honest assessment. Gamay na lang jud kaayo we will be done,” matod ni Garcia atol sa press conference sa samang adlaw.

Dugang ni Garcia nga ang kontraktor sa oval track ni­saad nga mahuman ang pro­yekto sulod sa 15 ka adlaw.

“The oval, ang ilang pro­mise nako, they will finish about four to five days and one week for curing and after that magbutang sila sa linya... another three to four days,” dason ni Garcia.

Si Garcia nakigtagbo sa dag­hang stakeholders sa Palarong Pambansa sa Cebu City Sports Center (CCSC) niadtong Miyerkules.

Matud ni Garcia, ang oval track gilauman nga mahuman sa Hunyo 20, 2024. / AML