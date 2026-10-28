Garcia pamultahon sa Ombudsman

Multahan og kantidad nga katumbas sa unom ka buwang suweldo si kanhi Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia human siya nakit-an sa Office of the Ombudsman nga sad-an sa pagpahigayon og mga ilegal nga sabong sa NUSTAR Resort and Casino.
Gimando sa Ombudsman ang unom ka buwang suspensiyon nga walay suweldo batok kang Garcia tungod sa Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service.
Apan tungod kay wala na siya sa serbisyo sa gobiyerno, dili na mapatuman ang suspensiyon ug pamultahon na lang siya katumbas sa unom ka buwang suweldo.
Mahimong kuhaon ang multa sa iyang retirement benefits, natigom nga leave credits o uban pang kantidad nga angay niyang madawat gikan sa iyang kanhing opisina.
Nagsugod ang kaso sa balikbalik nga pagpahigayon og mga sabong sa NUSTAR sugod Abril 21, 2024.
Gisugyot kaniadto ang maong mga kalihukan isip kalingawan aron mapalambo ang turismo ug masuportahan ang mga charitable cause.
Gawas sa administratibong kaso batok kang Garcia, gi-refer sab sa Ombudsman ngadto sa Military and Other Law Enforcement Offices ang mga reklamo batok kang kanhi Cebu City Police Office Chief Antonietto Ybañez Cañete alang sa tukma nga aksiyon.
Magpahigayon sab ang ahensiya og lahi nga fact-finding investigation sa Games and Amusements Board (GAB) kalabot sa giingong pag-isyu og mga permit nga walay awtorisasyon.
Apil sa maong imbestigasyon sila si Jesucito Garcia ug Francisco Rivera.
Tinguha sa lahi nga mga proseso nga matino kon adunay dugang nga administratibong aksiyon nga angay ipahamtang batok sa ubang mga opisyal nga nalambigit. /CAV