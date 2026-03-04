Garcia posible sunod kontra ni Pacquiao, Mayweather

Kon makadedisyon bisan asa sa legendary boxers nga sila si Filipino Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather nga mopadayon og away human sa gikahinaman nilang rematch karong Septiyembre 19, 2026, sa Las Vegas, USA, adunay dakong posibilidad nga usa ka world title fight ang sunod nilang misyon.
Kon mahitabo kini, adunay hayag nga poruhan nga si World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Ryan Garcia mao ang mahimong sunod kontra sa kon kinsa man gani ni Pacquiao o Mayweather ang modaog.
Taliwala sa ilang pangidaron, napakita nila ni Pacquiao, 47, ug Mayweather, 49, nga pulos sila aduna pa’y saktong kapabilidad nga makalabni pagbalik og world title gumikan kay pareho silang wala nagpasagad sa ilang kaugalingon sa panahon sa ilang pagretiro.
Sa iyang pagbalik og away gikan sa dul-an sa upat ka mga tuig nga pagretiro niadtong Hulyo 19, 2025, impresibo gihapon og gipakita si Pacquiao apan napilde lang siya ni kanhi WBC werlterweight king American Mario Barrios pinaagi sa majority decision.
Sa iyang bahin, si Mayweather nisagubang og exhibition bouts gikan sa iyang pagretiro ug nasuta nga wala pa natay-an ang abilidad niini.
Si Garcia, kinsa niilog sa WBC title gikan ni Barrios pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan niadto lang Pebrero 21, 2026, gilaumang andam gyud modepensa batok sa bisan kinsa nila ni Pacquiao o Mayweather gumikan kay makatabang kini’g dako aron mosaka ang iyang pangalan.
Hinuon, kinahanglan pa niyang tutokan ang magsunod niyang mga misyon sa dili pa siya maghunahuna nila ni Pacquiao ug Mayweather. / ESL