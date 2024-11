Garcia sa CCMC donors: Idirekta ang donasyon sa City Hall

Gitambagan ni Cebu City Mayor ang donors sa Cebu City Medical Center (CCMC) nga idirekta ang mga donasyon ngadto sa City Government pinaagi sa City Treasurer’s Office aron maklaro ang accountability sa pundo.

Sa press conference niadtong Lunes, Nobiyembre 25, 2024, si Mayor Garcia niingon nga sa gisulti sa City Legal Office sa ilang legal opinion kalabot sa pundo nga gidonar sa CCMC, klaro kaayo nga ang kinaiya sa maong nga alang sa public purpose.

Matod ni Garcia nga iyang gipahibawo ang mga donor sa CCMC nga direktang modonar sa ilang pundo ngadto sa City Government ug mahimong moisyu og resibo ang City Treasurer’s Office.

Dugang niya nga sa higayon nga maangkon na sa City Government ang pundo, mahimo na kining ipaubos sa lagda sa Commission on Audit (COA).

Sa higayon nga mahimong subject sa mga lagda sa COA, si Garcia niingon nga mosunod ang procurement rules nga makapahimo sa City Government sa pagpamalit sa paghuman sa CCMC.

Matod niya nga ang City Government makahimo sa tanang aksyon sa mga proseso sa paghuman sa medical center.

“Gobyerno na lang tanan. To put an end to all of these doubts as to where the funds are being deposited and spent on, why don’t we just donate everything to the Cebu City Government and then mag procurement process ta,” matod pa ni Garcia. / JPS