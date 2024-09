Garcia: Sulu ihiusa ngadto sa Zamboanga Peninsula

Human ang Sulu gitangtang na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm), ang Com­mission on Elections (Comelec) nagtan-aw sa pag­himo sa probinsiya nga kabahin na sa Zamboanga Peninsula.

Sa usa ka pakighinabi, si Comelec Chairman George Garcia miingon nga ang Commission en banc nga himuon ang Sulu nga bahin sa Zamboanga Peninsula alang sa pagpangandam niini alang sa Mayo 2025 nasyonal, lokal, ug Bangsamoro parliamentary polls.

“The Commission en banc is leaning towards making Sulu part of Region IX,” matod ni Garcia.

“It would be absurd if we still include Sulu in the Bangsamoro after the Supreme Court said it is not part of Barmm,” dason niya.

Matod niya nga ang nagpatigbabaw nga sentimento tungod sa kamatuoran nga ang Sulu orihinal nga bahin sa rehiyon sa Zamboanga Peninsula.

“The consensus is to make Sulu part of Region IX since it is the province’s original region,” dugang ni poll chief.

Hinuon, matod niya, ang maong desisyon dili pa pinal.

“That is a matter we still have to resolve: Which region will Sulu be part of?” dugang ni Garcia.

Niadtong Lunes, ang Korte Suprema mihukom nga balido ang Bangsamoro Organic Law apan gideklarar ang Probinsya sa Sulu nga dili bahin sa BARMM tungod kay gisalikway sa probinsya ang ratipikasyon sa balaod.