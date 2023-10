Garcia: Way ‘glitches’ sa awarding, repeat performance sa Pasigarbo

Way technical glitches o production mishaps ang pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo 2023 Awarding Ceremony ug Repeat Performance sa open grounds sa Cebu Technological Universities (CTU) - Dumanjug Campus, niadtong Sabado, Oktubre 21, 2023.

Kini ang komentaryo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kinsa niingon nga bisan pa sa hamubo nga notice, production ug teknikal nga aspeto, dili sama sa nahitabo sa Carcar City Sport Complex niadtong Agusto 27, 2023.

Niboluntaryo si Dumanjug Mayor Gungun Gica sayo ning buwana sa pagpahigayon sa Awarding Ceremony ug Repeat Performances sa iyang lungsod.

“The Pasigarbo sa Sugbo has been vindicated, has been redeemed. This is the redemption of the Pasigarbo sa Sugbo. Nahibalik ug atong gibalik ang garbo sa Pasigarbo,” matod ni Garcia.

Apan sa dihang gipangutana kon aduna bay Pasigarbo sa Sugbo sunod tuig, ang gobernador nipasabot nga wala pa siya makadesisyon bahin niini.

Uban niini, gipadayag niya ang iyang pasalamat sa mga tawo nga nagpaluyo sa kalampusan sa kalihokan

Ang Pasigarbo sa Sugbo 2023 Grand Ritual Showdown Champion Sugat Kabanhawan Festival sa Minglanilla mipasundayag niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 21, sa ilang nakadaog nga dance piece, diin ilang nakuha ang P5 milyones nga grand prize.

Sa pag-round sa top five mao ang Hinulawan Festival sa Toledo City sa ikaduhang dapit gisundan sa Dagitab Festival sa City of Naga sa ikatulong dapit, Liloan’s Rosquillos Festival sa ikaupat nga dapit, ug Bantayan’s Palawod Festival sa ikalima.

Gipasundayag usab sa ma­ong kalihukan ang Kabkaban Festival sa Carcar City (6th place); Panagtagbo Festival sa Mandaue City (ika-7 nga pwesto); Sarok Festival sa Consolacion (ika-8 nga pwesto); Panagbagat Festival sa Poro (ika-9 nga pwesto); Sikoy-Sikoy Festival sa San Fernando (10th place); La Torta Festival sa Argao (ika-11 nga dapit); Banig Festival sa Badian (ika-12 nga dapit); Halad Inasal Festival sa Talisay City (ika-13 nga pwesto); Kagasangan Festival sa Moalboal (14th place); ug Tuba Festival sa Borbon ( ika-15 nga dapit).