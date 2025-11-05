Garland posibleng mobalik na karon

Posibleng mobalik na pagduwa ang pambatong pointuard sa Cleveland Cavaliers nga si All-Star Darius Garland sa ilang pagpakigbatok sa Philadelphia 76ers karong Huwebes, Nobiyembre 6, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Garland wala nakaduwa human siya gipaubos sa operasyon niadtong Hunyo tungod sa toe injury, nga maoy hinungdan nga nakapalta siya og mga duwa sa playoffs sa niaging season.
Gigamit ni Garland ang tibuok offseason alang sa iyang pagpaalim.
Ang Cavaliers kasamtangang adunay 4-3 nga rekord. / Gikan sa wires