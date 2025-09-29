Garma, 4 ka kauban nalutsa’g warrant

Niisyu og warrant of arrest ang korte sa Mandaluyong batok ni kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) General Manager Royina Garma ug upat pa ka mga personalidad tungod sa pagpatay ni PCSO board secretary Wesley Barayuga niadtong 2020.

Ang Mandaluyong Regional Trial Court (RTC) Branch 279 nimando sab sa pag-aresto nila ni resigned National Police Commission (Napolcom) Commissioner Edilberto, Police Lieutenant Colonel Santie Fuentes Mendoza, dismissed cop Nelson Enriquez Mariano, ug resigned police personnel Jeremy Zapata Causapin.

Wala’y girekomenda nga piyansa sa kamanduan nga giisyu niadtong Septiyembre 13, 2025.

Ang nahisgutang mga personalidad nag-atubang og kasong murder ug frustrated murder kalabot sa kamatayon ni Barayuga niadtong Hulyo 30, 2020, diin nasamdan sab ang iyang drayber.

Sa usa ka press conference niadtong Lunes, Septiyembre 29, gikumpirma ni Philippine National Police (PNP) Chief sa Public Information Office (PIO) Brigadier General Randulf Tuaño ang pagdawat sa warrant of arrest.

Matod niya, ang acting chief sa PNP nga si Lieutenant General Jose Melencio Nartatez nimando na sa pagpatuman sa warrant.

“Ang marching orders ng ating chief PNP ang sabi niya justice for all meaning ang kautusan niya po sa CIDG (Criminal Investigation and Detection Group) at sa lahat ng miyembro ng Philippine National Police-implement all warrants of arrest regardless of the case,” asoy ni Tuaño. / TPM