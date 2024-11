Garma, anak gitanggong sa US

Gitanggong si retired Police Colonel Royina Garma ug ang iyang anak nga babaye sa pagsulod sa Estados Unidos tungod sa usa ka kanselado nga visa.

Sa usa ka press briefing sa Malacañang, si Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niingon nga si Garma ug ang iyang anak nga babaye gibandera ug gihuptan sa mga awtoridad sa US sa ilang pag-abot sa maong nasod.

Ang Departament of Justice (DOJ) niingon nga si Garma ug ang iyang kauban “gidakop ug gitanggong” sa San Francisco, California niadtong Nobiyembre 7.

Matod ni Remulla nga si Garma ug ang iyang anak nga babaye gipaabot nga mobalik sa nasod karon, Miyerkules, Nobiyembre 13.

"Wala siyang hold departure order. She is not in charge of a crime kaya pwede siyang lumabas ng bansa," matod ni Remulla.

Matod niya gikanselar ang visa ni Garma tungod sa iyang mga testimonya taliwala sa nagpadayong imbestigasyon sa giingong extrajudicial killings (EJK) nga gihimo sa kapulisan ubos sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Direkta nga gilambigit ni Garma si Duterte sa EJKs, nag-ingon nga gitanyagan niya ang mga polis og reward bugti sa pagpatay sa mga drug personality.

Siya niingon nga ang insentibo gikan sa P20,000 ngadto sa P1 milyon depende sa lebel sa hulga sa neutralized drug personality.

Si Garma nalambigit usab sa pagpatay kang kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) board secretary Wesley Barayuga kinsa gipasanginlan nga nalambigit sa ilegal nga drugas. / TPM / SunStar Philippines