Garma balik Pinas gikan nagtagutago sa Amerika

Nibalik na sa Pilipinas ang retired police colonel na si Royina Garma.
Sa usa ka pamahayag, giingon sa Bureau of Immigration (BI) nga si Garma niabot sa Ninoy Aquino International Airport pagka-alas 6:19 sa gabii niadtong Sabado, Setyembre 6, 2025, gikan sa Los Angeles, California.
Gipakita sa mga report nga ang pagbalik ni Garma sa Pilipinas nahitabo human gisalikway ang iyang aplikasyon sa asylum sa US. Niadtong Nobiyembre 2024, si Garma gidakop ug gikustodiya sa US immigration tungod sa gikansela nga visa.
Nilarga si Garma paingon sa US taliwala sa imbestigasyon sa kongreso bahin sa mga pagpamatay nga adunay kalambigitan sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Sa usa sa mga hearing sa House of Representatives, gibutyag ni Garma ang giingong reward system alang sa mga polis nga nagpatay sa drug personalities sa drug war ni Duterte.
Matod pa niya, ang insentibo nagkantidad og P20,000 hangtod P1 milyon, depende sa kalidad sa drug personality.
Si Garma nag-atubang usab og kaso nga murder ug frustrated murder kalabot sa pagpatay kang Wesley Barayuga, board secretary sa Philippine Charity Sweep Stakes Office, niadtong Hulyo 30, 2020. / TPM, SunStar Philippines