Garma, laing kanhi opisyal pasakaan og kasong murder

Gikatakdang mopasaka og kasong murder ang Philippine National Police (PNP) batok sa pipila ka mga indibidwal apil na si retired Police Colonel Royina Garma ug ni-resign nga Napolcom commissioner Edilberto Leonardo kalabot sa pagpatay kang kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) board secretary Wesley Barayuga.

Sa press conference niadtong Martes, Oktubre 15, 2024, ang tigpamaba sa PNP nga si Brigadier General Jean Fajardo niingon nga gawas nilang Garma ug Leonardo, giila usab nga respondents sa reklamo sa murder ug frustrated murder sila si Police Lieutenant Colonel Santie Mendoza, dismissed police officer Nelson Mariano , Awol Police Sergeant Jeremy Kausapin alyas Toks, ug usa ka John Doe nga giingong nagsilbi nga gunman.

“As of now, naka-ready ‘yung case folder for filing. Hinihintay na lamang ‘yung maybahay ni Gen. Wesley Barayuga para maisampa natin formally ‘yung complaint. So kumpleto na ‘yung folder,” matod ni Fajardo.

Si Barayuga gipusil samtang nagpauli gikan sa opisina sa PCSO sa Mandaluyong sa adlawan niadtong Hulyo 30, 2020.

Nasamdan ang iyang drayber apan naluwas sa pag-ataki nga gihimo sa nag-inusarang suspek nga nagmotorsiklo.

Ang imbestigasyon sa kaso walay igong kalambuan hangtod nga gibutyag ni Mendoza atol sa House quad-committee probe sa giingong extrajudicial killings ubos sa Duterte administration bahin sa kalambigitan nila ni Garma ug Leonardo.

Si Mendoza niingon nga si Leonardo mikontak kaniya niadtong 2019, nga nagpahibalo kaniya sa usa ka “special project involving a high-value individual who is believed to be involved in illegal drugs.”

Matod niya nga si Garma nanghatag og intelligence alang sa operasyon ilabi na sa nahimutangan ni Barayuga ilabi na nga siya ang general manager sa PCSO.

Si Mendoza nagkanayon nga iyang gi-tap si Kausapin ug Mariano aron makontrata ang usa ka gunman nga gibayran og P300,000 bugti sa pagpatay kang Barayuga.

Kahinumdoman, atol sa quad committee hearing sa House of Representatives niadtong Biyernes, Oktubre 11, 2024, emosyonal nga gibasa ni Garma ang iyang affidavit nga direktang naglambigit kang Duterte sa EJKs nga gihimo sa PNP gikan sa 2016 hangtod sa unang mga buwan sa 2022.

Matod niya nga pinaagi ni Koronel Edilberto Leonardo, ang PNP gihimo aron ipatuman ang "Davao model" nga nagtumong sa anti-illegal drugs system nga naglambigit sa pagbayad ug reward sa tulo ka lebel: reward kung mapatay ang suspek, pundo para sa giplanong operasyon, ug refund sa mga galastuhan sa operasyon.

Sa usa ka pahayag, si kanhi PNP chief retired General Guillermo Eleazar niingon nga wala siya mipaubos sa briefing o nakadawat og bisan unsang instruksiyon gikan ni bisan kinsa bahin sa reward system sa pagpahigayon sa anti-illegal drugs operations sa iyang unom ka buwan nga tour of duty.

Ang kanhi hepe sa PNP nga karon si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa, ang chief implementer sa drug war ni Duterte, sa sayo pa niingon nga wa siya kahibawo sa rewards system ingon man sa matrix nga giangkon ni Garma. / SunStar Philippines