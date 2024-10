Garma mitudlo ni Digong ngan nalambigit sa EJK sa drug war

Ang retiradong police colonel ug kanhi General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nga si Royina Garma misumiter og affidavit nga direktang nagpasangil kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pagplano og nasudnong kampanya nga miresulta sa extrajudicial killings (EJKs) sa mga gidudahang nalambigit sa droga atol sa iyang administrasyon.

Sa iyang affidavit nga gisumiter sa House Quad Committee niadtong Biyernes, Oktubre 11, 2024, si Garma mihatag og bag-ong kasayuran bahin sa internal nga mga kalihokan sa kontrobersiyal nga gubat batok sa droga sa administrasyong Duterte, lakip ang gituohang sistema sa ganti alang sa mga EJK.

Gibutyag ni Garma ang mahinungdanon nga impormasyon kabahin ni Duterte ug sa iyang dugay na nga aide nga si Senador Christopher “Bong” Go, nga nagdetalye sa ilang mga papel sa pagdumala ug pagkoordinar sa mga operasyon batok sa droga.

Iyang giasoy ang miting niadtong Mayo 2016 diin gisugo siya ni Duterte sa pagpangita og opisyal sa Philippine National Police (PNP) nga mangulo sa national anti-drug task force nga sundon ang “Davao Model,” usa ka sistema nga naghatag og ganti sa kapulisan alang sa mga pagpatay.

“The Davao Model involves three levels of payments or rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations (COPLANS). Third is the refund of operational expenses,” matod ni Garma.

Girekomendar ni Garma ang iyang upperclassman sa PNP Academy, si Police Col. Edilberto Leonardo, kinsa kaniadto anaa sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG). Human sa miting kauban si Duterte, si Leonardo gisangunan sa paghimo og espesyal nga task force.

Matod ni Garma nga ang papel ni Leonardo milapad, nga miresulta sa pormal nga proposal alang sa mga operasyon sa task force, nga gisumite ngadto kang Duterte pinaagi kang Go.

“Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal, routed through Bong Go, outlining the task force's operations, which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao,” matod niya.

Si Leonardo ug ang iyang mga sakop misugod sa pagpatuman sa ilang mga plano, ug si Garma ang nagsilbing tigpataliwala tali kaniya ug ni Go sa unang mga bulan.

Ang affidavit ni Garma mihatag usab og kahayag sa internal nga mga kalihokan sa task force, nga gipangulohan ni Leonardo.

Dugang niya nga adunay sistema sa ganti diin ang mga bayad gihatag alang lamang sa mga pagpatay.

Iyang gipasabot nga ang mga pondo gipadala pinaagi sa mga bank account ni Peter Parungo, usa ka kanhing binilanggo, ug gisubay pag-ayo sa grupo ni Leonardo.

Dugang nga nagpasangil kang Go, miingon si Garma nga si Leonardo mitaho sa tanang nangamatay gikan sa mga operasyon sa pulisya direkta ngadto sa kaniadto Special Assistant to the President (SAP) aron ilakip sa iyang sinemanang report, nga nagseguro nga mabalik ang mga operational expenses.

“Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels, as well as the discretion to remove individuals from the list,” iyang gidugang.

Gibutyag usab ni Garma nga ang mga operasyon miabot sa kadalanan paingon sa importanteng mga sistema sa bilangguan, diin ang mga kalihokan sa droga gituohan nga naggikan sa Bureau of Corrections (BuCor).

Iyang gihinumdom nga nakadungog siya og mga diskusyon tali ni Leonardo ug ubang mga opisyal bahin sa mga kalihokan sa droga sa Davao Penal Colony, nga naghisgot sa mga opisyal sa BuCor nga nalambigit sa negosyo sa droga nga sa ulahi gipatay.

Gibarugan ni Garma ang iyang kaandam sa paghatag og dugang nga testimonya ug mga detalye samtang magpadayon ang imbestigasyon sa Quad Committee sa mga EJK nga may kalabutan sa droga. / PNA