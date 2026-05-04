Gasolina, diesel mosaka ang presyo; kerosene moubos

Laing pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha, human nipahibalo ang mga kompanya sa gasolina niadtong Lunes, Mayo 4, 2026, sa laing hugna sa pagsaka sa presyo matag litro.
Sa giluwatan nga pahibalo sa Seaoil Philippines Corp. ug Shell Pilipinas Corp., nipahibalo sa pag-umento sa presyo sa gasolina ngadto sa P2.21 matag litro samtang P2.66 matag litro sa diesel, samtang moubos ang presyo sa kerosene og P3.53 matag litro.
Ang maong pag-adjust sa presyo ipatuman sugod alas-6 sa buntag sa Martes, Mayo 5, 2026.
Sigon pa ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagsaka sa presyo giingong resulta sa pagkunhod sa bili sa piso batok sa dolyar nga niabot sa record nga P61.75 kada dolyar niadtong Huwebes. / SunStar Philippines