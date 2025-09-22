Gasolina moumento’g P1 sa Sept. 23
Lain na sab nga pagsaka sa gasolina ang ipatuman sa mga kompanya sa lana sa Martes, Septiyembre 23, 2025.
Base sa pahibalo ang Pilipinas Shell, PetroGazz, Seaoil, Cleanfuel, ug Caltex nga mosaka ang presyo sa diesel og P0.80 matag litro, samtang P1 matag litro alang sa gasolina ug kerosene nga moepekto alas-6 sa buntag.
Ang PTT Philippines ug Jetti Energy ang mopaumento sab.
“Ang mga adjustment nagpakita sa kalihukan sa presyo sa mga refined fuel products, freight, ug market premiums sa internasyonal nga merkado,” matod pa sa pahayag sa Jetti Energy.
Kini na ang ikaunom nga sunod-sunod nga semana nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa pagtaas sa demand sa mga nasod sa Northern Hemisphere ug sa mga isyu sa suplay tungod sa geopolitical concerns. / SunStar Philippines