Gasolina moumento’g P1.20 matag litro

MANILA – Mosagubang na sab ang mga motorista og laing hugna sa pagsaka sa presyo sa lana karong adlawa, Martes, Pebrero 17, 2026, diin gilaumang hangtod sa P1.20 matag litro ang pagsaka niini, sumala sa pahibalo sa mga kompanya sa kagahapon.
Sa managlahing advisory, ang Seaoil ug Caltex niingon nga mopasaka sila sa presyo sa gasolina og P1.20 matag litro, P0.60 matag litro sa diesel, P0.60 matag litro sa kerosene sugod karong alas 6:00 sa buntag.
Kini ang ikaunom nga sunodsunod nga semana nga adunay pagsaka sa presyo sa gasolina, diesel, ug kerosene.
Giingong gumikan kini sa nagpadayong tensyon sa geopolitika sa gawas sa nasod.
Sa miaging semana, ang presyo sa gasolina nisaka og P0.60 matag litro, P1.00 matag litro sa diesel, ug P0.60 matag litro sa kerosene. / PNA