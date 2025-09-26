Gasolinahan, hardware natabunan sa landslide

Usa ka gasolinahan ug hardware store ang natabunan sa nidahili nga yuta sa may Purok Kawayan, Barangay Tabionan, lungsod sa San Fernando mga alas 3 pasado sa kadlawon, Biyernes, Septiyembre 26, 2025, nunot sa pag-uwan nga dala sa Bagyong Opong.
Gibana-bana nga moabot og kapin P2 milyones ang danyos sa maong insidente, matud sa tag-iya sa duha ka establisemento nga di magpahingan.
Gitug-an sa tag-iya nga dili palang gyud sila dugay nagsugod sa pagpamaligya.
Gani, sa sunod buwan pa nila kini gikatakda nga hingpit nga ablihan.
Adunay mga nakuha nga mga gamit nga pwede pang mapuslan apan ang mga istraktura napisat gyud.
Matud sa tag-iya nga maayo na lang kay kadlawon kini nahitabo og walay tawo nga natabunan atol sa maong insidente.
Dugang niya nga iya na lang nahibaw-an ang nahitabo sa iyang mga katigayonan dihang gipahibaw siya sa barangay kapitan.
Sa habig sa kapulisan sa San Fernando, wala sila matud pa nakadawat og taho mahitungod sa hitabo og nahibaw-an na lang nila kini mga alas 8 pasado na sa buntag sa social media.
Matud ni barangay konsehal Alex Paner, nagpadala na silag backhoe aron mapadali ang pagkuha sa mga yuta ug makalikay sa trapik sanglit daplin lang kini sa dalan.
Mipahimangno usab si Paner sa mga residente nga magbinantayon ilabi na karun nga nagsige og uwan.
“Ang mensahe lang naku, kaning mga nagpuyo sa daplin sa mga pangpang, kung pwede lang unta naay ka bakwitan nga safety nga area, maayo unta gyud magpalayo daan kay sa pagkakarun sige pa og ulan, ang yuta may panahon jud mo landslide kay mohumok,” asoy ni Paner. / JDG