Gasoline station sa Bohol, gitulis

Gitulis sa riding in tandem ang usa ka gasoline station sa Barangay Libertad, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol alas 6:00 sa gabii, Biyernes, Oktubre 9, 2026.
Ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon nakadawat og tawag sa telepono nga nagpahibawo nga gitulis sa duha ka wala mailhi nga suspetsado ang DOMS Gasoline station sa maong lugar.
Dali nga miresponde ang kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain Mark Jucel Reburiano aron molusad sa imbestigasyon ug manhunt operation.
Sa imbestigasyon sa kapulisan base sa kuha sa CCTV footage nga samtang naglingkod ang cashier nga si alyas Mabelle, 45, residente ra sa naasoy’ng lugar, kalit lang naabot ang duha ka suspetsado sakay sa Yamaha Mio 125.
Ang angkas mikanaog sa motor ug dayong tion sa dala niini nga armas ngadto kang Mabelle ug gikuha ang iyang bag nga naa didto ang iyang personal nga kwarta nga balor og P5,000.
Human makuha ang bag, mimando pa kini ni Mabelle nga ablihan ang cashier’s booth ug gikuha ang halin sa gasoline station nga moabot sa P2,000.
Sigun sa biktima nga wala siya makamay-ong sa dagway sa duha kay pulos kini naka full face helmet.
Human makuha ang kwarta, misibat ang mga suspetsado paingon sa direksyon sa lungsod sa Clarin, dungan sa pagpabuto sa dala niining armas.
Ang Tubigon police station nagpadayon pa sa ilang backtracking sa mga kuha sa CCTV camera sa lugar isip kabahin sa ilang imbestigasyon . / AYB